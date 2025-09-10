יום רביעי, 10.09.2025 שעה 13:49
מוטלי לא המריא לארץ בגלל הסתבכות בבולגריה

הפועל ת"א עלתה על מטוס לישראל, הכוכב לא בגלל סיבוך קטן עם הרשויות המקומיות ואחרי שהמועדון פעל לכך, הוא צפוי לחבור בערב. השמות שבאים בפנים

|
ג'ונתן מוטלי (חגי מיכאלי)
ג'ונתן מוטלי (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב המריאה היום (רביעי) מבולגריה לסופיה על מנת להמשיך בהכנות לגביע ווינר מכאן, וביום שבת לעלות על הפרקט למשחק הרשמי הראשון של המועדון בעונה ההיסטורית הזו, אבל מי שלא עלה על הטיסה עם המועדון הוא כוכב הקבוצה, ג’ונתן מוטלי.

הגבוה הסתבך מעט עם הרשויות המקומיות בבולגריה, ובעקבות כך אותן רשויות לא אפשרו לא לעזוב. המועדון פעל מאחורי הקלעים למצוא פיתרון שימריא, אך זה לא קרה, אבל מה שכן קרה זה שהעניין כמעט ונסגר סופית ולמוטלי תהיה טיסה עוד הערב להצטרף לחבריו.

בכל מקרה, מי שכן עלו על הטיסה ויבואו לישראל אלו כל השחקנים שהיו בסופיה למעט כמה בודדים. מוטלי כאמור שיגיע בערב, ובנוסף אליו בוגדן מלדאנוב שחולה, טאי אודיאסי שנמצא בכנס שחקנים וגם וסיליה מיציץ’, שצפוי לחבור מסרביה למועדון בהמשך הדרך.

תגובת הפועל ת”א: “השחקן ינחת בערב לאחר שקיבל את אישור המועדון”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
