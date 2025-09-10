כץ: מחפש מישהו עם יכולת להיפרד מכסף גדול

https://omny.fm/shows/onesport/10-9/embed?style=cover

אחרי שלוש נקודות משש אפשריות בשני המחזורים הראשונים של העונה, הפועל חיפה תפגוש בשבת הקרובה את בני סכנין. על רקע חוסר הבהירות לגבי עתיד המועדון וההצהרות שלו כי ישמח למכור את הקבוצה, הבעלים, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

בוא תעשה לנו סדר בשמועות. יואב כץ מוכר או עושה ספינים?

”אני לא עושה ספינים אף פעם. זה לא קל למכור, למרות שאני מאוד רוצה. זה לא קל כי העירייה לא עוזרת לנו כמו שהיא עוזרת בנתניה, אשדוד וכו’. יש אנשים בישראל שיש להם כמה גרושים ויכולים להחזיק קבוצה בארץ, אבל לא הרבה מוכנים להיפרד מהכסף שלהם. אני רוצה שמי שיבוא, יישאר כמה שנים ולכן זה לא קל”.

ואין כאלה עד עכשיו?

”אין הצעות. היחידה שקיבלתי הייתה שהם ינהלו ואני אשלם”.

הייתה קבוצת אנשי עסקים בהובלת אורן שטרלינג.

”לא הייתה שום הצעה חוץ ממי שבא ואמר ‘אני אנהל, אתה תשלם’”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מי זה היה?

”לא אגיד את שמו. ניהלתי מו”מ עם אנשים שגם התעניינו בנתניה”.

מה עם אלי טביב?

”לא דיברתי איתו”.

מה התנאים של יואב כץ למכירת הפועל חיפה?

”מישהו שיהיה לו מספיק רצון ויכולת להיפרד מכסף גדול ושיוכל להחזיק את הקבוצה בליגת העל”.

הקבוצה עולה לך כסף?

”לא הייתה שנה שלא נפרדתי מדי הרבה גרושים. זה חלק מעסקים”.

בסוף יהיה בעלים חדש להפועל חיפה או שתעביר אותה לבת שלך?

”אני מקווה שהבת שלי תחליף, אבל זה לא מה שהיא רוצה. היא עובדת במשרד עורכי דין והיא מצליחה ואוהבת את הג’וב שלה”.

יש הפנינג פתיחת עונה של הקבוצה, מקווה שזה יעבור בשלום מול הקהל שרוצה לפוצץ את האירוע.

”לא מכיר דבר כזה. אף פעם לא היו לנו בעיות כאלה ואני מקווה שלא יהיו גם עכשיו”.