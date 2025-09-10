עליות זה יקר: כרמיאל ונווה שאנן בגירעון

שתי העולות הטריות לליגה א' צפון, הפועל עירוני כרמיאל ומכבי נווה שאנן, סיימו את שנת 2024 בגירעון. כלומר, העמותה המנהלת את המועדונים, סיימה את השנה שעברה במינוס. הגירעון בעמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל גבוה פי כמה מהגירעון שסיימה בו העמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן: 708,990 שקלים לעומת 97,507 שקלים.

הפועל עירוני כרמיאל

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 708,990 שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 3,328,172 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 4,037,162 מיליוני שקלים. לעומת שנת 2023, התמיכות וההקצבות לשנת 2024 ירדו לסכום כולל של 1,016,686 מיליוני שקלים, לעומת 1,216,871 מיליוני שקלים.

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית כרמיאל) הסתכמה בסכום כולל של 584,536 שקלים. העמותה קיבלה מהמדינה סכום כולל של 432,150 שקלים. הכנסות מדמי חבר עמדו על סכום כולל של 1,871,532 שקלים. מקורות הכנסה אחרים הניבו סכום כולל של 439,954 שקלים. הוצאות שכר לפעילות עמדו על סכום כולל של 1,235,824 שקלים.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המועדון)

לעומת זאת, הוצאות "אחרות", כלשון הדו"ח, עמדו על סכום כולל של 2,397,709 מיליוני שקלים, זאת לצד הוצאות על הנהלה ו"כלליות נוספות" בגובה של 403,629 שקלים. יש לציין כי בשנים 2022 ו-2023 העמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל סיימה את השנים במאזן חיובי (עודף). שנת 2023 הסתיימה בפלוס 188,542 שקלים ושנת 2022 הסתיימה בפלוס 102,136 שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את הפועל עירוני כרמיאל (בהיקף משרה משתנה ב-10 חודשי עבודה): מאמן – 154,920 שקלים, מאמן – 120,100 שקלים, שחקן כדורגל – 57,455 שקלים, שחקן מאמן – 49,742 שקלים ושחקן מאמן נוסף שסוגר הדו"ח עם 46,894 שקלים.

מכבי נווה שאנן

שנת 2024 הסתיימה מבחינת העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים בגירעון בסכום כולל של 97,507 שקלים. העמותה הכניסה סכום כולל של 1,272,127 מיליוני שקלים והוציאה סכום כולל של 1,369,634 שקלים. לעומת שנת 2023, התמיכות וההקצבות לשנת 2024 ירדו לסכום כולל של 407,162 שקלים, לעומת 531,531 שקלים.

מכבי נווה שאנן (באדיבות המדיה של המועדון)

התמיכה מהרשות המקומית (עיריית חיפה) הסתכמה בסכום כולל של 172,240 שקלים. העמותה קיבלה תרומות מישראל בסכום כולל של 15,000 שקלים. מדמי, הכניסה העמותה סכום כולל של 849,965 שקלים. הוצאות השכר מצד העמותה כלפי הקבוצה הבוגרת הגיעו לסכום כולל של 696,744 אלף שקלים.

בשנת 2023 העמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן סיימה בעודף של 189,913 שקלים, לעומת שנת 2024, שכאמור, הסתיימה בגירעון. גם את שנים 2019, 2020, 2021 ו-2022 העמותה סיימה בגירעונות, כשהגבוה מבין השנים הללו היה בשנת 2022 עם גירעון בסכום כולל של 130,146 שקלים.

חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את מכבי נווה שאנן (כולם בהיקף משרה בן 30% במספר חודשי עבודה משתנה): מאמן ומזכירות – 59,945 שקלים, שחקן כדורגל – 46,869 שקלים, שחקן כדורגל – 41,100 שקלים, מאמן, כללי – 40,000 שקלים ושחקן כדורגל שלישי במספר שסוגר הדו"ח עם 31,200 שקלים.