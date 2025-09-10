עזו בדרך להשאלה: מכבי הסכימה למעבר לאשדוד

הסאגה בין אורי עזו למכבי תל אביב הולכת ומסתעפת, אך נראה כי מתקרבים לפתרון זמני. לאחר שהשחקן תבע שחרור באופן מיידי מהקבוצה בטענה להתעמרות באמצעות עורך דינו שי אליאס, ובמכבי תל אביב הגישו בקשה לעיכוב הליכים, הצדדים הגיעו היום לדיון בעניין בבית המשפט.

במהלך הדיון התעקשה השופטת יפית מזרחי-לוי על הגעה להסכמות בין הצדדים, כשבין היתר טענה בפני עזו ואליאס כי היא “לא רואה איך אני משחררת את כרטיס השחקן”.

לאחר שיח בין הצדדים במהלך הדיון ובהפסקה שלו, הם התקרבו להבנה. עושה רושם כי אורי עזו בדרך להשאלה, כשבמכבי תל אביב ציין עורך הדין רז בן דור כי מ.ס אשדוד תהיה מקובלת על הקבוצה, כשארבע קבוצות לא בין האופציות מצד המועדון: הפועל באר שבע, מכבי חיפה, בית”ר ירושלים והפועל תל אביב.

ל-ONE נודע כי בעקבות הדברים שנאמרו בדיון, מ.ס אשדוד תפנה למכבי תל אביב במטרה לשאול את אורי עזו לעונה הקרובה.

לאחר הדיון שי אליאס, עורך דינו של אורי עזו, אמר: “אנחנו יצאנו מעודדים מאוד, בית הדין לשמחתי עשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות, ברור לצדדים שהפתרון הוא שאורי לא יישאר, לפחות בעונה הקרובה, במכבי תל אביב. מבחינת אורי יש פה משבר אמון מאוד רציני, גם מבחינת מכבי תל אביב, ואנחנו ננסה לפתור את זה כך שנגיע להסכמה לשחרור השחקן ממכבי.

אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

“כרגע המתווה שהוצע הוא שילך להשאלה, ובתקופת הביניים הזו, אנחנו נפתור את עניין השחרור שלו באופן מוחלט. לפי מה שבית הדין התווה היום, אורי אמור לחזור לשחק תוך שבוע-שבוע וחצי, צריך כרגע למצוא קבוצה שתקלוט אותו בהשאלה ללא תמורה כמובן, ובמקביל נפעל לשחרר אותו או במוסדות השיפוט הפנימיים, או בהליך גישור. הציעו כל מיני פתרונות, אבל ברור לכולם שהמצב הקיים לא יכול להימשך. אני יכול לדבר על הקשר בין הקבוצה לשחקן רק בשם אורי, הוא מאוד פגוע לאחר שעבר נידוי ופגיעה קשה, בדמעות שמעתם אותו מדבר היום, עם גרון חנוק, אז אני לא רואה דרך חזרה אבל תמיד יש אופציה, דברים הם דינמיים ומשתנים, כרגע אני לא רואה את הקשר הזה חוזר לעצמו”.

בדיון השתתפו: השופטת יפית מזרחי-לוי, עורכי הדין רז בן דור, יעל רובינשטיין וגל מזרחי המייצגים את מכבי ת”א, בן מנספורד מנכ”ל מכבי ת”א, עורך דין עמית בכלר המייצג את ההתאחדות, עורכי דין שי אליאס וענבר בר המייצגים את אורי עזו, ישראל קקון, מנהל פיתוח שחקנים והשאלות, עורכת דין יעל מרגלית היועצת המשפטית של מכבי ת”א ורונן קצב סוכנו של אורי עזו.

בן מנספורד בדיון (שחר גרוס)

מהלך הדיון

השופטת מזרחי-לוי: “נתחיל בזה שנצרף בהסכמה את ההתאחדות לדיון?”

עו”ד אליאס: “מתנגדים לצירוף ההתאחדות ומתנגדים להקפאת הליכים. אנחנו סבורים שיש כאן חשש לניגוד עניינים כיוון שמשרד עורכי הדין שמייצג את המשיבה, בעליו הינו סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מורן מאירי, ולפיכך יש ניגוד עניינים להצטרפות של הצד, זה לא משהו שקורה בבתי הדין ביום יום”.

מזרחי לוי: “תגיש תלונה ללשכה על כל, אבל לדעתך זו טענה לא לצרף אותם לדיון?”

אליאס: “כן, הייתי מצפה גם שיציינו את זה לפני וצריך לברר את העניין. התיק הזה בסופו של דבר הוא פשוט, יש כאן עובד שפרנסתו היא כדורגל, כך התחנך עם אורח חיים ספורטיבי ואימונים על מנת להגיע למצב שהוא נמצא בו. הוא נמצא כרגע בהתעמרות מצד הקבוצה והוא כבול לקבוצה שלא נותנת לו להתאמן, על אף ההרעה במצב עבודתו, לא נותנים לו גם לעבור לקבוצה אחרת על מנת להמשיך בפרנסתו, הוא לא יכול לשחק לא כאן ולא שם, וזה פוגע בזכויות העובד שלו”.

עו”ד בכלר השיב בשם ההתאחדות: “אני רוצה להרגיע את חברי, אין לנו שום עמדה בדיון הזה ולא רוצים להתערב, ביקשנו להתייצב כאן מתוך תפקידנו כרגולטור ראשי בכדורגל, אנחנו חוששים ממצב של מדרון חלקלק בכדורגל שאפשר להידרדר אליו אחרי דיון שכזה. אנחנו חושבים שזה הליך בעייתי ורוצים להביע את דעתנו בנושא, ההתאחדות רגילה להצטרף לתיקים מסוג זה, יכולות להיות השלכות לתיקים כאלה ולגיטימי שנצטרף. אין לנו שום עניין או עמדה בהליך לגופו, רק בהליך הפעולה. הצד המבקש מתנגדים שנצטרף, אבל הבקשות שלהם כוללות תקנות של ההתאחדות לכדורגל, אז אי אפשר להסתמך על דברים כאלה בלי שנהיה כאן”.

עו"ד עמית בכלר (שחר גרוס)

מזרחי-לוי: “אני מבינה שהחלטה כאן תהיה החלטה ראשונה מסוגה תחת החוקה החדשה, וברור לי שזה יגיע לארצי, ואני יודעת שאת אדון עזו זה לא מעניין והוא רק רוצה לשחק כדורגל. יש פה מאמץ מאוד גדול לסייע לכך, אבל יש לנו את המגבלות, ההליך פה לא יגמר בקצב שאתם מצפים אליו”.

אליאס: “למה לא? הם אפילו מודים בזה”.

מזרחי-לוי: “אני לא רואה איך שחרור הכרטיס שלך ישרת את הצד הכלכלי, אם הארצי יאמר לנו שזה התפקיד שלנו אז נדון בתיק, אבל לוח הזמנים לא יעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה, שזה לשחק כדורגל בימים הקרובים, בשביל זה הגישו עורכי הדין שלך צו שמורה לנו להעביר אותך, זה אומר שאנחנו צריכים לשנות את המצב הקיים, עורך הדין שלך אופטימי ואני מוכנה לבוא לקראתכם, אבל אני לא רואה היתכנות גבוהה לתוצאה שמביאה אותנו לעשות שינוי במצב הקיים.

“אם בסופו של דבר יוכח שסבלת מהתעמרות, אז התשובה הכלכלית היא קצת מגוחכת. אני חושבת שאתם פה באינטרס של לייצג צד של שחקנים שחווים דברים כאלה, אבל אם אני נותנת היום החלטה, הולכים בעוד שבוע לבית הדין הארצי, וכל הזמן הזה שהסכסוך מתקיים אני לא חושבת שמקדמת את אדוני, לא משנה מה ההחלטה פה, זה לא ייגמר כאן, זה צריך להיגמר בהידברות ביניכם, אני לא רואה איך אני משחררת את כרטיס השחקן כי זה צעד כל כך מרחיק לכת.

“אם אשתכנע שהם מנעו ממנו להתאמן, אז אני יכולה לתת הוראה שיחזירו אותו לאימונים, אבל לא יכולה להביא לך את מה שאתה רוצה. לדעתי הכיוון צריך להיות התקדמות השלום ביניכם וליצור שיח בריא בינך לבין הקבוצה. אם אתה רוצה שנעשה את זה אז יש לנו פה עד הערב לשבת, אנחנו לא מוגבלים בזמן, ואפשר לדבר רגע אם תסכימו על איך פותרים את הבעיה מבלי להתקדם עם ההליך המשפטי, ככה זה לא יגמר ואיפה אתה עם הקריירה שלך?”

אליאס: “הייתה כבר הידברות לפני זה, אבל הסוגיה של ההתעמרות שהשחקן עובר היא משהו שצריך לפתור בהליך משפטי, וזה עניין שהיה קיים כבר בעבר. יש לנו בעיה של אמון עם מוסד הבוררות, מוכן להציע בוררות אחרת שהיא לא דרך המוסד לבוררות”.

אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

מזרחי-לוי: “אם אני מוציאה פה פסק דין שהוא מחויב לחזור להתאמן, הם יהיו חייבים לעמוד בזה, האם אתפ מעוניינים בזה”.

בן דור: “אי אפשר להגיד שהוא לא מתאמן, אתמול היה משחק אימון והוא טען שהוא לא מרגיש טוב, לפני יומיים היה אימון והוא טען שהוא לא הרגיש טוב, אז לא ניתן לבוא ולהגיד שהוא לא מתאמן, כאקסיומה שעל בסיסה התקבלו פה החלטות. לגבי זמן משחק, זה החלטה של מאמן ולא עניין משפטי, באימונים הוא משתתף”.

אליאס: “אני רוצה שהוא יחזור לשחק, מה שיעזור לו בזה, זה שישחררו אותו כרגע. בסופו של דבר לא מעניין אותם השחקן, אלא להרוויח כסף על גב השחקן. השיטה היא כוחנית ויש פה פגיעה בחופש העיסוק שלו, יש לנו פסיקה של עובדים אחרים שבית הדין כן התערב כי הייתה פגיעה בעיסוקם, אך זה לא בכדורגל”.

מזרחי-לוי: “אם זה לא תיקים שהיו קשורים לכדורגל אז זה לא רלוונטי”.

אליאס: “יש כאן עדים שיוכלו להעיד על הפגיעה בשחקן: השחקן, אבא שלו, הסוכן שלו, וגם יש כאן עדים מהצד השני”.

מזרחי-לוי: “אין לי כאן עדויות מלפני של אבא של השחקן, אי אפשר להביא אותם פתאום לעדות”.

אליאס: “לא באנו לכאן כדי להשיג כסף, לי חשוב שהילד הזה יחזור לשחק כדורגל כמה שיותר מהר, ובסיטואציה הקיימת זה בעייתי”.

בן דור: “מערכת היחסים בין התובע למכבי תל אביב היא מערכת יחסים טובה, מתקשרים, מתאמנים והכל נעשה ברוח טובה, גם השיחה בינינו התנהלה ברוח טובה, ואין בעיה לפתור את הסכסוך היום, לדעתי לא ייקח הרבה זמן לפתור אותו. הסכסוך לא משפיע על מערכת היחסים של המועדון עם השחקן. יש כאן בעיה של שחקן שלא מתמודד עם עניינים מקצועיים של קבוצה, וזה עניין מקצועי לגמרי, אז אני מסכים שצריך לפתור פה את האירוע עצמו, וללכת לבורר אחר מחוץ להתאחדות לא רלוונטי מבחינתי. יש פה תביעה כספית שמבקשת מעובד להתפטר מתפקידו מבלי שהצד מעוניין בכך, אז אני אומר את זה כי אנחנו בסיטואציה אנושית, בגלל זה לא העמדנו לוועדת משמעת ואנחנו מנסים לפתור את העניין”.

עו"ד רן בן דור (שחר גרוס)

אליאס: “לא אכפת לי ללכת לשופט בדימוס שיברור את העניין, בהתאחדות לא קיים דבר כזה”.

בכלר: “לא מבין את הטענה של חוסר האמון במוסד הבוררות, ואני מסכים ששני הצדדים יכולים לפתור בעצמם את העניין”.

מזרחי-לוי: “אני חושבת שאישור עם שופט בדימוס יכול לפתור את העניין, אני מציעה שתלכו לשניים-שלושה מפגשים, ותנסו לפתור את העניין דרך זה”.

אליאס: “אני צריך לבדוק אם הצד שלי מעוניין בכך”. (אורי עזו, אביו וסוכנו הביעו חוסר הסכמה לגישור).

בן דור: “גם אני צריך לבדוק עם הצד שלי האם הם מעוניינים בכך”.

עו"ד רן בן דור ועו"ד יעל רובינשטיין (שחר גרוס)

מזרחי-לוי: “ההצעה שלי היא שנלך לגישור ואם לא מוצאים שם פתרון אז נחזור לפה ונמשיך לדבר על זה”.

הצדדים יצאו להפסקה כדי לדון בנושא הגישור.

בחזרה מההפסקה אמר עו”ד אליאס: “ניסינו להגיע לפתרון שלא צלח, כרגע אין לנו פרטנר להגעה לפתרון לגיטימי. אין לי התנגדות לגישור, יש לי עניין עם הזמן, כל ההליכים האלה מאריכים את המועד לרישום, ואני לא יכול לדחות את זה עד שהחלון ייסגר. ברמה המעשית חשוב שתישמעי את הלקוח שלי”.

מזרחי לוי: “אני יכולה לשמוע אותו אבל אני אומרת כבר מעכשיו, קראתי את התצהיר שלו, וקשה לי להאמין שמשהו שהוא יגיד ישנה את דעתי. אני מציעה שתמצו את דרכי הפתרון דרך ההתאחדות, דרך הבוררות, ורק אם זה לא מצליח אז תחזרו אליי. לא מעכבים הליכים פה, אנחנו רק רוצים שתלכו בדרך החוקית הנכונה לגבי זה”.

אליאס: “כרגע את מציעה דרך של גישור ואין פה רצון אמיתי מצד הפרטנרים שלנו לגישור. יש פתרון אחר שהם הציעו שהוא יהיה מושאל כרגע, וכשזה יגמר אז נדבר. הדבר החשוב הוא שיוכל להתאמן עד שמסכימים לגבי המקום שבו הוא יהיה מושאל, ועד אז הוא צריך להתאמן כמו כל שחקן במועדון. אפשר אחרי תקופת ההשאלה לחזור לדבר על הקשר שלו עם מכבי. אנחנו במסגרת הליך כלשהו, גישור או בוררות, נדון בשאלה האם הוא צריך להישאר במכבי או לא”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

בן דור: “אני רוצה להגיד שזה לא נכון שאנחנו לא פרטנר, אין בעיה לפתור את הסכסוך כרגע בזה שהוא יושאל, ואמרנו את זה מהיום הראשון, עכשיו הוא לא רצה להיות מושאל והוא הציב תנאים להשאלה, גם עכשיו הוא מציב תנאים”.

אליאס: “כרגע פתרנו את העניין המקצועי עם ההשאלה, עד מועד ההשאלה הוא צריך להתאמן אימונים מלאים עם הקבוצה, 11 על 11, ובתקופה הזו של ההשאלה אין לי בעיה גם ללכת לבוררות או גישור בעניין השחקן, ואנחנו צריכים למצוא מישהו מהיר שיהיה אחראי על כך. נודיע תוך 48 לאן הוא הולך, למרות שכרגע הוא תחת חוזה אז אין קבוצה”.

בן דור: “ברמה העקרונית מקובל עליי שיחפשו קבוצה להשאלה ויודיעו תוך 48 שעות, אבל זה צריך להיות בהסכמת המועדון. מכבי תל אביב מחזיקה בזכויות השחקן ואמור להיות לה הזכות להחליט למי הוא יושאל. אם זה מועדון שהוא ביריבות עם מכבי תל אביב, אז איזה תרומה זה נותן לנו כמועדון להשאיל אותו? כרגע יש על השולחן את את מ.ס אשדוד שהציעו את עצמם כמועדון שישאילו אותו, ואין לנו בעיה עם זה”.

אליאס: “אנחנו בודקים את כל ההצעות שקיימות ואם יש משהו שלא מסכימים לנו איתו, שיגידו עכשיו אילו קבוצות אי אפשר להשאיל ואנחנו נעבוד לפי זה, אבל שיגידו מה הם לא רוצים”.

אליאס: “צריך לשלוח את מר קצב לעבוד כדי למצוא קבוצה לשחקן, אבל אני צריך לדעת על מי מכבי מטילה וטו למעבר כדי שנדע איך לפעול, כל קבוצה בליגה היא אופציה מבחינתנו, מעדיפים קבוצה של פלייאוף עליון, רק שיגידו לנו מי הם לא מוכנים שהוא יושאל אליהן”.

הסוכן רונן קצב: “אין כרגע הצעות כי השחקן תחת חוזה ולא יכולנו לפעול על זה עד עכשיו, צריכים להתחיל לבדוק. דיברתי עם הקבוצה והם נתנו וטו לגבי ארבע קבוצות שמתחרות איתם, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, בית”ר ירושלים והפועל תל אביב”.

רונן קצב (שחר גרוס)

אבא של השחקן, עוז עזו: “אפשר להתייחס אל הילד כבן אדם ולא כאל חפץ? אתם לא מבינים מה אנחנו עוברים פה וזה חייב לקבל פתרון! חבל על הילד, הם נותנים לנו וטו פה על כל הקבוצות ומה יישאר לנו אחרי זה?”

אליאס: “יש רק עוד עניין אחד שכל קבוצה רוצה גם אופציה”.

מזרחי-לוי: “כרגע אין כלום, אחרי גישור ודברים כאלה תוכלו לבוא ולהוסיף אופציות ודברים אחרים כאלה, כרגע לא ניתן לתת אופציה לקבוצה אליה הוא יושאל. הגענו בשלב זה להסכמה כי הצד המבקש יעשה מאמץ בימים הקרובים למצוא קבוצה אליה השחקן יוכל להיות מושאל ללא תמורה, באופן זמני לעונה הנוכחית עד להחלטה אחרת, ובתנאי שלא יושאל לאחת מהקבוצות הבאות: הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי חיפה ובית”ר ירושלים. למשיבה תהיה זכות וטו לגבי קבוצה להשאלה מטעמים ענייניים בלבד, שאני אחליט לגבי עניינים אלו. במקביל, בימים הקרובים יפנו הצדדים להליך של גישור בפני שופט בית הדין לעבודה בדימוס. המשיבה מצהירה כי המבקש יתאמן ככל שחקן עד שיושאל לקבוצה אחרת”.

אליאס: “אבל עד עכשיו הוא לא התאמן כרגיל כמו כולם”.

בן דור: “הוא עשה אימונים מלאים והוא יחזור לעשות אימונים מלאים כמו שעשה עד כה. אין סמכות לבית הדין להחליט באיזה צורה של אימון הוא ייקח חלק”.

אליאס: “אנחנו רוצים שהוא יתאמן כמו כל שחקן אחר בקבוצה, ושהוא לא יהיה מנודה בקבוצה”.

מזרחי-לוי: “אני יוצאת מנקודת הנחה שכרגע הוא מתאמן כמו כל שחקן אחר, והמשיבה מעידה שהיא לא מנדה בשום צורה את השחקן”.

אליאס: “אני רק רוצה שהוא יתאמן באותן שעות עם כולם, שלא יטרטרו אותו בריצות מסביב למגרש בזמן שכולם מתאמנים”.

מזרחי-לוי: “המשיבה מצהירה שהשחקן מוזמן להתאמן בצורה מלאה, ושתיתנו צ’אנס אמיתי לגישור. המשיבה מודיעה שלא תהיה התעמרות ונידוי ושדבר כזה לא יקרה כל עוד הוא חלק מהמועדון”.

אליאס: “אני אומר כבר מעכשיו שאם הוא ימשיך להיות מושפל ולסבול מהתעמרות, אנחנו לא נגיע לאימונים של הקבוצה, אני לא מוכן שהוא יחווה את הדבר הזה. אם זה לא אימונים מלאים מבחינה מקצועית, הוא לא יגיע לאימונים”.

מזרחי-לוי: “לא הכרחתי אותך להתייצב לאימונים. כל עניין שלכם לגבי אימונים בקבוצה זו זכותכם, ותפעלו לפי מה שאתם חושבים. ניפגש ב-16 לחודש ב-11:30. אנו נשלים טענותינו לעניין עיכוב ההליכים עד מחר”.