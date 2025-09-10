בשעה זו: הדיון בביהמ"ש לגבי הקרקס בכדורסל

לאחר דיון באיגוד הכדורסל בנוגע לשאלה מי ישחק בליגת העל בעונה הבאה - איחוד הפועל עפולה ואילת או אליצור נתניה, נכון לעכשיו ישנם 14 קולות לטובת איחוד אילת ועפולה מול 13 קולות לנתניה. האיגוד אישר את הפרוטוקול וההחלטה של ישיבת ההנהלה הקודמת בנושא.

איגוד הכדורסל העביר לבית המשפט המחוזי את תמלול הישיבה מאתמול ואת פרוטוקול הישיבה מתאריך 27.7.2025. בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי דיון בעניין, בניהולו של השופט גלעד הס.

נזכיר כי השופט גלעד הס החזיר את הנושא לאיגוד הכדורסל, לאחר שבית הדין של האיגוד דחה את הערעורים של אילת, לא אישר את האיחוד עם עפולה וקבע שאליצור נתניה תמשיך בליגת העל עונה נוספת, למרות שירדה.

מהלך הדיון

השופט הס אמר: "הגענו למיצוי המישור המשפטי בעתירה של האיגוד. מי לדעתכם צריך לשחק ביום שישי? אם האיחוד אושר?".

הס הוסיף: "הרבה עיניים נשואות לעניין הזה. ספורט חשוב, ישראל מדינה מורכבת, אבל הכדורסל חשוב להרבה אנשים ויש להגיע לסיכום מכובד! אני סבור שנתניה ואילת צריכות לשחק בליגה, אליהן הגיעו באופן ספורטיבי. אילת לא עלתה, נתניה ירדה, ואם עפולה לא תארגן מספיק תקציב, ישחקו בליגה 13 קבוצות".

"עפולה הודיעה שתעמיד תקציב ולא עשתה זאת. באותו היום הודענו לעפולה שאין לה זכות לשחק והודענו לנתניה שיש לה שבעה ימים להעמיד את התקציב, והם עשו זאת. אם פסק הדין קובע שהאיחוד מאושר, אז האיחוד מאושר".

עורכי הדין של נתניה טענו: "בעיתוי הזה, האיחוד היה מאוחר מדי. הצבנו תאריך מהיום הראשון. לא אנחנו עתרנו לבית הדין על ההחלטה".

בעפולה טענו: "אם יאושר האיחוד, נשחק בליגת העל. על פי התקנון, אם האיחוד יאושר, יוכל להתקיים איחוד עפולה-אילת בליגת העל, כפי שהמנהלת אמרה. המנהלת טענה טענה הנוגדת את התקנון, שלא אנחנו ולא אף קבוצה תשחק בליגת העל בעונה הבאה, טענה שגם נתניה לא מסכימה איתה. בית המשפט אמור לקבוע מי הקבוצות שישחקו בליגת ווינר. לטעמנו, נתניה צריכה לשחק בליגה הלאומית".

עורך הדין של נתניה הוסיף: "אני רוצה לדבר על ספורט. גילוי נאות - הייתי שחקן בעפולה, יוסי מלכה, עורך הדין של עפולה, היה משחק בנתניה. אני מבקש לשאול מדוע אתם מבקשים לשנות באמצעות החלטות משפטיות את ההחלטות הספורטיביות".

עוד אמרו בנתניה: "למרות כל המסמכים שהוגשו, לא נכתב איפה תשחק עפולה. רק לאחר מחקר התגלה שעפולה תשחק בבית של אילת. איפה הנושא הספורטיבי? הרי דיברת על הנושא הגיאוגרפי. מי ילווה את הקבוצה? מי ילווה את עפולה באילת? כולם אומרים 'עפולה עפולה עפולה', זה הופך להפועל אילת, זה האולם של אילת, ההנהלה של אילת, זה לא איחוד קבוצות וכולם מבינים את זה".

בנתניה המשיכו: "ברגע שהאיחוד הוא באילת והתקנון אומר שמעל 40 ק"מ זה לא הגיוני, מה ספורטיבי פה? עפולה אומרת שהיא לא רוצה לשחק בליגת העל, אנחנו רוצים לשחק בלאומית. אדוני מבין בכדורסל, כמה אנשים מהנוער של עפולה יגיעו לליגת העל? כמה דני אבדיה יש? מה שאני רוצה לומר זה שהבלוף הוא גדול, עפולה רוצה לשחק בליגה לאומית, לא בליגת העל. מה זה קשור לנוער? איך זה עוזר לנוער של עפולה כשמשחקים באילת? להגיד ש(נתניה) עשינו משהו לא ספורטיבי זה אבסורד. מה זה נותן לאילת? זה שהיא פריפרייה זה ברור, אבל להיות בפריפרייה לא אומר שאתה יכול לקנות כרטיס לליגת העל".

שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

עוד אמרו בנתניה: "נניח שזה היה רק פרוצדורה, למה זה הגיע לבית משפט אזרחי? אם אפשר היה לעשות זאת בעצמם? הם לא עשו זאת כי התביישו, זה איחוד מגוחך. ב-1/09 עפולה קיבלה הודעה שאיבדה את זכותה לשחק בליגת העל. נוצר מעשה שלא קשור לאיחוד, עפולה איבדה את המקום שלה ב-1/09. אדוני החזיר את הדיון לאיגוד, אדוני רצה להיות פרקטי. גל מקל הוא ספורטאי והוא לא נעדר סתם, אלא כי הוא ספורטאי ולא עסקן, הוא לא נכח כי לא רצה לתמוך בבושה הזאת. הפועל באים ומצביעים פה אחד, אפילו היו"ר הצדיק אמר 'אני לא רוצה להצביע עכשיו', אבל אז הוא הבין שהעניין עלול לברוח לו בין האצבעות, בתור איש הפועל הוא הצטרף לרוב. אבל מכבי, שהם לכאורה ניטרליים, הצביעו עניינית, והפועל הצביעו כאחד. מי הטה את הכף? מלכה!"

נתניה המשיכה במתקפה: "איך ייתכן שחבורה של עסקנים מצביעה פה אחד על כספי ציבור שאינם שלהם כלל, ואז מלכה הוא זה שמטה את הכף. מה שבית הדין ניסה לעשות הוא להציל את האיגוד מעצמו. המשמעות היא שאם אתה שייך להפועל, תוכל לקנות כרטיס לליגת העל, אך אם אתה באליצור הקטנים, לא תוכל".

בעפולה אמרו: "נכון עשתה אליצור נתניה שהגישה את כל הטענות אליי ולא לבית המשפט. הטיעון שהציג לא רלוונטי. בסופו של דבר, אדוני צריך לבוא ולתת החלטה לגבי השאלה מי ישחק בליגת ווינר. הרי ידוע שאדוני חייב לתת את ההחלטה, בין אם ההצבעה הייתה כזו או אחרת. בהתאם לתוצאות ההחלטה, אני מצפה מאדוני לקבל את ההחלטה. מה שבהצבעה רלוונטי להחלטה שלך ואני מסכים עם זה. לכן אני מבקש מאדוני להחליט על סמך מה שאדוני ביקש את ההצבעה".

הס: "כרגע אף אחד לא הולך לתת לנתניה לשחק, זה נכון?".

עורכי הדין: "זה לא נכון".

עורך הדין שמייצג את האיגוד אמר: "מצטט את השופט מהדיון הקודם. אלה הפרמטרים שהיו צריכים לדון בוועדה של בית הדין, חברי ההנהלה צריכים לוודא שההחלטה לא תפגע בספורטיביות. ההחלטה לא צריכה להיות מושפעת מגורם זר. שיקול הדעת על סמך המרחק הגיאוגרפי בין הקבוצות".

נתניה: “אנחנו רשומים במשחקי ליגת ווינר, וכשאדוני מוציא החלטה זמנית ומוציא אותנו משם, זו אינה החלטה זמנית אלא שינוי המציאות. החלטה זמנית היא להקפיא, לא להוציא מישהו מהסיטואציה".

עפולה: "אני מקווה שאדוני יקבל החלטה שלא תוביל להמשך של התכתשויות".

הס: "אז אני מציע לך למחוק את דעתך, אני לא מבטיח לקבוע את ההחלטה. אני ממליץ לעפולה לדחות את הבקשה, אני אכתוב החלטה. נראה לי דנו מספיק".

עפולה: "אנחנו מבקשים שאדוני ייתן החלטה מצומצמת ואני לא רוצה לחזור על כל מה שטענתי. על סמך ההחלטה של האיגוד משלשום, על סמך מה שאמר נציג האיגוד פה, על סמך הבקרה. אני מבקש שרק אדוני יכריע מי ישחק ביום שישי. אני מניח שכל העניין יעבור לבית הדין של איגוד הכדורסל. אנחנו רק צריכים החלטה של אדוני מי ישחק ביום שישי, מבלי שהדבר יהווה כאיזושהי אמירה כנגד נתניה, זה יחסוך לנו התקשות עם המנהלת".

דייויד בסן ממנהלת הליגות אמר: "כליגה שאמורה לדאוג למוצר ולמותג, אנו מתנגדים לזה שנתחיל עם קבוצה אחת והיא תהפוך לאחרת. נתחיל עם נתניה ונגיע לבסוף לעפולה. אני מזכיר לאדוני שכשיצאנו מהדיון ביום ראשון, הבטחת לי שיהיה לי קבוצה 14 בליגה ביום רביעי".

נתניה: "אני חושב שאחרי ההצעה של אדוני, לבוא עכשיו ולדבר על הכרעה אין לזה שום בסיס".

הס: "אני אגיד לך מה הבעיה. מה שאומר מר בסן, שהפתרון המשפטי לא יפתור את הפלונטר. אם אני עכשיו דוחה את ההחלטה מי ישחק? מבחינת עפולה, יש את עמדת האיגוד שהאיחוד אושר והם צריכים לשחק ונתניה מבחינתה אומרת שהיא צריכה לשחק. אם אני אתן צו זמני, אין פה שאלה, אתם לא תשחקו. אני חושב שצריך למצוא פתרון שהוא הפתרון הנכון לדחות את המשפט. כרגע יש שתי אפשרויות, או שאני נותן צו לאסור לנתניה לשחק בליגת ווינר ואז עפולה אילת ישחקו, או שאני דוחה את הבקשה ואני לא יודע מי תשחק".

נתניה: "יש לנו עתירה שאנחנו מבקשים החלטה לגביה, אנחנו מרגישים שנכון למצב הקיים אנחנו צריכים לשחק. אנחנו משחקים כי כתוב בהזמנות בווינר ובטוטו שאנחנו משחקים בשישי. זכותה של עפולה לגשת לבית הדין ושם תתקבל החלטה, זה לא לפני בית משפט אזרחי בגלל שהמציאות השתנתה. יש פה שאלה משפטית שלדעתי בית הדין הוא היחיד שיכול להחליט בזה”.

הס: "כרגע אנחנו רוצים להחליט מי תשחק ביום שישי".

המנהלת: "בהחלטות ספורטיביות צריכים לקבל החלטות משפטיות כואבות, כשבסוף אחד מהצדדים יפגע, אין מה לעשות. אנחנו כבר פה ועפולה אילת רצו שאנחנו נהיה פה. אנחנו צריכים הכרעה גג מחר עד אחרי צהריים. אנחנו עבדנו לפי הספר ולפי התקנון בכל הדברים. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נצטרך לדחות שום משחק, יש פה כסף, קהל, ציבור ומותג. אלה דברים שהיו צריכים להתנהל ביולי ולא בתחילת ספטמבר. זה לא משנה לי אם זה יהיה אליצור נתניה או הפועל עפולה אילת”.