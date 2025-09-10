ראפיניה זעם שנאלץ לשחק בגובה 4,100 מטר

קרלו אנצ’לוטי בעין הסערה. נבחרת ברזיל הפסידה הלילה (בין שלישי לרביעי) 1:0 לבוליביה בחוץ, במשחק שנערך בעיר אל אלטו בגובה של 4,100 מטרים מעל פני הים, אבל לא התוצאה היא ששמה את האיטלקי במוקד. הסיבה היא הכללתו של ראפיניה בסגל למשחק חסר החשיבות – משהו שעסקו בו בתקשורת הקטלונית לאחרונה וגם הבוקר.

כוכב ברצלונה עצמו זעם בסיום המשחק שבו נכנס רק בדקה ה-61. "מהרגע שנבחרת מאלצת אותך לשחק בגובה של 4,000 מטר כדי לנצח – זה פוגע בנבחרות האחרות”, אמר ראפיניה, “ואחר כך, במשחק שהיה שקול, השופט המציא פנדל. זה מקשה עוד יותר על המשחק שלנו”.

כידוע, בוליביה מארחת את משחקיה בגובה רב, מה שמקשה על הנשימה וגורם לקשיים פיזיים בעיקר לנבחרות האורחות שלא רגילות לתנאים. השער במשחק הגיע מפנדל שנוי במחלוקת, שנשרק על ידי השופט הצ’יליאני כריסטיאן גראי, לאחר התערבות ה-VAR בהובלת רודריגו קרבחאל - גם הוא מצ'ילה.

אנצ'לוטי עצמו הודה כי מדובר היה במשחק חריג. "זה היה משחק ייחודי, שונה מכל מה ששיחקנו עד כה. היו דברים שפגעו בנו מאוד", אמר המאמן האיטלקי, שציין גם כי ניתן לשפר את השימוש ב-VAR, "הדבר החיובי הוא שראיתי את המאמץ של השחקנים, כי קשה מאוד לשחק כאן. זה היה צפוי. זה משחק קשה מבחינה טכנית וגם פיזית".

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

גם נשיא ההתאחדות הברזילאית, סמיר שאוד, תקף את ההתנהלות סביב המשחק: "שיחקנו מול השיפוט, מול המשטרה ומול מביאים הכדורים", אמר והוסיף כי הנבחרת סבלה מיחס עוין במיוחד במגרש.

כל זה רק הלהיט את האווירה סביב נבחרת ברזיל בכל הנוגע לגישה של אנצ’לוטי לשחקני ברצלונה וריאל מדריד – קבוצה שאימן עד חודש מאי. “סטנדרט כפול", כינו את זה בקטלוניה אחרי שראפיניה כאמור נכלל בסגל למשחק שאין לו כל משמעות, בעוד ויניסיוס, רודריגו ואדר מיליטאו לא זומנו ונותרו בספרד.

ברזיל סיימה את קמפיין מוקדמות המונדיאל במקום החמישי – המיקום הנמוך ביותר בתולדותיה מאז שהמוקדמות בדרום אמריקה משוחקות בפורמט של בית אחד. בוליביה, בזכות הניצחון המשמעותי על ברזיל והתבוסה של ונצואלה בבית מול קולומביה (6:3), הבטיחה את מקומה בפלייאוף הבין-יבשתי.