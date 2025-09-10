עם גאבי, ששקו וניקו: הרשימה בה הופיע לויזו

הפועל ת"א מנהלת מו"מ עם אומוניה ניקוסיה כדי להחתים את לויזוס לויזו, קיצוני בן 22 שכבש רק אתמול (שלישי) ב-2:2 של נבחרת קפריסין מול רומניה וכבר סגר את תנאיו אצל האדומים. הוא פתח את העונה בכושר מצוין עם מעורבות בחמישה שערים (שניים כבש, שלושה בישל) מתוך שבעה משחקים, אבל האמת היא שכבר מזמן הוא סומן ככישרון מבטיח.

עוד בינואר 2022 לויזו הופיע בכתבה באתר הרשמי של אופ"א תחת הכותרת: “שחקנים שכדאי לעקוב אחריהם: מי יכול לככב השנה בכדורגל האירופי?”. בעצם כתבי אופ"א סימנו שחקנים עם פוטנציאל וברשימה הזו, כאמור, הופיע גם לויזו לצד שמות מוכרים בהחלט.

לויזו היה אז רק בן 18 ובאופ"א ציינו שכבר היו לו 15 הופעות בנבחרת קפריסין. עד אז הוא גם הספיק לזכות עם אומוניה באליפות קפריסין בעונת 2020/21, בה שותף כבר ב-36 משחקים למרות גילו הצעיר, קיבל יותר מ-1,800 דקות, כבש פעמיים ובישל שלושה שערים. את הבכורה במדי אומוניה ערך לויזו עוד ב-2019 כשהיה בן 15 בלבד.

לויזוס לויזו (IMAGO)

אז אילו שחקנים עוד סומנו על ידי אופ"א באותה כתבה ב-2022? בין היתר הוזכרו בה גאבי, בנימין ששקו, אמיל סמית’ רואו, ירמי פינו, הוגו אקיטיקה, ג’אקומו רספאדורי, הארווי אליוט, ניקו גונסאלס (שהיום במנצ’סטר סיטי) קונור גלאגר, קארים אדיימי, יוריאן טימבר, נוני מדואקה ומיכאילו מודריק.