יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

קאסה חזר להתאמן, נהואל בתמונת ה-11 לאשדוד

נראה שפלורס יעשה שינוי בקישור של חיפה, גם אזולאי ומוחמד מועמדים לפתוח. 6 שחקנים ייאבקו העונה על העמדות באגפים, והאם עיסאת ישחק במדי רומניה?

|
ליאור קאסה (עמרי שטיין)
ליאור קאסה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נמצאת אמנם במרוץ נגד השעון על מנת להחתים קשר אחורי זר בימים הקרובים, אבל יכולה בשלב זה להתעודד מחזרתו של הקשר ליאור קאסה לאימונים מלאים אחרי פציעה בברכו.

דווקא בקישור, ועד שיגיע קשר אחורי זר, נראה שדייגו פלורס יעשה את השינוי המיוחל וישחק עם קישור הרבה יותר מרענן כאשר מתיאס נהואל שעושה סימנים של מי שחוזר לכושר משחק, יפתח לצידם של עלי מוחמד ואיתן אזולאי כאשר גוני נאור ימצא את עצמו על הספסל.

עם צירופו של סילבה קאני ואחרי שחרורם של קסנדר סברינה ועילאי חג'ג, התחרות על עמדת שני שחקני הכנף שיתחרו על מקום בהרכב מתרכזת בשישה שחקנים: הקפטן דולב חזיזה וקאני שנחשבים למועמדים מובילים ל-11 – חזיזה בשמאל וקאני בימין, וגם סוף פודגוראנו, קנג'י גורה שהתאושש מפציעה וחוזר לעניינים, איאד חלאילי וקני סייף.

נהואל (עמרי שטיין)נהואל (עמרי שטיין)

האחרון שפתח במשחק הליגה האחרון מול בית"ר ירושלים כמגן שמאלי, יפנה את מקומו במשחק הקרוב בסמי עופר מול מ.ס אשדוד לטובת פייר קורנו.

בנוגע לבלם ליסב עיסאת הפצוע שמחזיק בדרכון רומני, הרי שהוא מודע לכך שאם יחליט לשחק בנבחרת רומניה הצעירה שפנתה לפיפ"א וקיבלה את האישור לרישומו, זה ימנע ממנו בעתיד לשחק בנבחרת ישראל.

לפי שעה, עיסאת טרם קיבל החלטה סופית אם ללכת על הצעד המשמעותי הזה. בכל מקרה, כרגע הבלם מתאושש מפציעה בדומה לבלם פדראו.

