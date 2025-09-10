לויזו סגר את תנאיו, הפועל במו"מ עם אומוניה

הפועל ת"א בדרך לחיזוק נוסף: האדומים אישרו שמתנהל מו”מ עם אומוניה ניקוסיה על הקיצוני לויזוס לויזו, זאת אחרי שדווח בתקשורת הקפריסאית על הצעת הפועל לאומוניה ב-48 השעות האחרונות. התנאים מול השחקן נסגרו כבר וכעת המו”מ הוא בעיקר מול ראשי אומוניה על סכום ההעברה, על פי ההערכות מדובר בקצב יותר מחצי מיליון אירו. מדובר בשחקן בן 22, הנחשב לאחד מהכישרונות הבולטים בכדורגל הקפריסאי, שצבר כבר ניסיון משמעותי גם בזירה האירופית וגם בנבחרת הלאומית של קפריסין.

בדיווח עצמו נכתב שעדיין לא התקבלה החלטה מצד אומוניה האם לקבל את ההצעה וגם השחקן עצמו טרם החליט אם לעבור לישראל. באומוניה מציינים כי הם בוחנים את ההצעה, אבל לויזו נחשב לשחקן משמעותי. יש לציין שחוזהו מסתיים בקיץ 2026.

הכתבה מדגישה גם את ההיבט הביטחוני וכמובן שצריך לקחת בחשבון את המלחמה כשמדובר על שחקן זר שעשוי לנחות בישראל. שיקול נוסף הוא שאומוניה תשחק בקונפרנס ליג, שם תפגוש בין היתר את מיינץ, לוזאן ודינמו קייב.

לויזוס לויזו במדי נבחרת קפריסין (IMAGO)

לויזו גדל באומוניה ושיחק רק בה במהלך הקריירה פרט להשאלה להירנביין מינואר 2024 עד סוף עונת 2023/24, אבל הוא מיעט לשחק בקבוצה ההולנדית. את העונה הוא פתח בכושר טוב עם שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות, אחד מהם הגיע אמש ב-2:2 מול רומניה כשצימק ל-2:1 בדקה ה-29.