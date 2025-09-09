4 שחקנים מליגת העל בדרך לעלות למונדיאל

משחקי מוקדמות המונדיאל משוחקים בימים אלה גם בשאר היבשות מלבד אירופה, כאשר באפריקה, ארבעה שחקני ליגת העל עשו הערב (שלישי) צעד משמעותי לעבר הופעה בגביע העולמי.

השלושה הראשונים הם הריברטו טבארש ממכבי נתניה לא פתח בהרכבה של קייפ ורדה, אך על בדקה ה-77, איילסון טבארש מבית”ר ירושלים שעלה כמחליף ל-13 דקות יחד איתו והליו וארלה ממכבי תל אביב ששיחק 24 דקות, בניצחון 0:2 של הנבחרת של קייפ ורדה על קמרון.

בזכות הניצחון, קייפ ורדה שומרת על המקום הראשון בבית עם 19 נקודות, כשהיא פותחת מהקמרונים שבמקום השני פער של ארבע נקודות, כשנותרו שני מחזורים לסיום השלב האחרון והמכריע, בדרך, ככל הנראה, להופעה ראשונה בתולדותיה בגביע העולמי.

גם עבדולאי סק וסנגל חגגו. בלמה של מכבי חיפה פתח בהרכב לצידו של קאלידו קוליבאלי ואף השלים 90 דקות בניצחון של נבחרתו 2:3 על קונגו. בזכות הניצחון, סנגל עוקפת את קונגו שעם 16 נקודות בדרך למקום הראשון עם 18 נקודות, זאת כשנותרו לה משחקים נוחים יחסית מול דרום סודאן ומאוריטניה.