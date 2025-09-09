יום רביעי, 10.09.2025 שעה 00:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

4 שחקנים מליגת העל בדרך לעלות למונדיאל

סק השלים 90 דקות ב-2:3 של סנגל על קונגו ושמר על ראשות הבית, טבארש מבית"ר וטבארש מנתניה (13 דקות) ו-וארלה ממכבי ת"א ניצחו יחד עם קייפ ורדה

|
אילסון טבארש (עמרי שטיין)
אילסון טבארש (עמרי שטיין)

משחקי מוקדמות המונדיאל משוחקים בימים אלה גם בשאר היבשות מלבד אירופה, כאשר באפריקה, ארבעה שחקני ליגת העל עשו הערב (שלישי) צעד משמעותי לעבר הופעה בגביע העולמי. 

השלושה הראשונים הם הריברטו טבארש ממכבי נתניה לא פתח בהרכבה של קייפ ורדה, אך על בדקה ה-77, איילסון טבארש מבית”ר ירושלים שעלה כמחליף ל-13 דקות יחד איתו והליו וארלה ממכבי תל אביב ששיחק 24 דקות, בניצחון 0:2 של הנבחרת של קייפ ורדה על קמרון.

בזכות הניצחון, קייפ ורדה שומרת על המקום הראשון בבית עם 19 נקודות, כשהיא פותחת מהקמרונים שבמקום השני פער של ארבע נקודות, כשנותרו שני מחזורים לסיום השלב האחרון והמכריע, בדרך, ככל הנראה, להופעה ראשונה בתולדותיה בגביע העולמי.  

גם עבדולאי סק וסנגל חגגו. בלמה של מכבי חיפה פתח בהרכב לצידו של קאלידו קוליבאלי ואף השלים 90 דקות בניצחון של נבחרתו 2:3 על קונגו. בזכות הניצחון, סנגל עוקפת את קונגו שעם 16 נקודות בדרך למקום הראשון עם 18 נקודות, זאת כשנותרו לה משחקים נוחים יחסית מול דרום סודאן ומאוריטניה. 

