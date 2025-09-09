יום רביעי, 10.09.2025 שעה 00:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אוהדי מכבי תל אביב התרימו מעל למיליון ש"ח

קמפיין גיוס הכספים של קרן מכבי ת"א ואחים לסמל לטובת אריזות מזון לראש השנה הגיע ליעד הבלתי נתפס. ביום שישי בבוקר יתקיים אירוע האריזות המסורתי

|
אירוע אריזת חבילות המזון (האתר הרשמי של מכבי ת
אירוע אריזת חבילות המזון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

לפני מספר ימים קרן מכבי ת"א ועמותת "אחים לסמל" של אוהדי מכבי ת"א הכריזו כי המטרה שלהם במקפיין גיוס הכספים הפכה להיות הגעה לרף מיליון השקלים, זאת כמובן לטובת אריזות מזון לנזקקים לערב חג ראש השנה, והערב (שלישי) הם הודיעו כי הגיעו ליעד הבלתי נתפס וחצו את רף מיליון השקלים.

כידוע, פרויקט "עושים טוב בצהוב" נמשך זו השנה ה-13 ברציפות. מדובר ביוזמה קהילתית שמטרתה גיוס תרומות לרכישת ואריזת מזון עבור אוכלוסיות מוחלשות, כדי להבטיח שלכל משפחה תהיה אפשרות לחגוג את ראש השנה בכבוד, והוא נעשה בהובלת קרן מכבי ת"א ועמותת אחים לסמל בראש השנה ובפסח. 

היעד שהוצב לשנה הזאת היה הגעה ל-3,000 חבילות מזון ו-750,000, אך תוך כדי קמפיין גיוס התרומות, הרף התעדכן למיליון שקלים ותוך קצת פחות משבוע ההתרמות הגיעו ליעד האדיר וחצו את רף מיליון השקלים.

ביום שישי הקרוב בשעות הבוקר, יתקיים אירוע אריזות המזון במבואות של שער 11 באצטדיון בלומפילד. אל האירוע תגיע גם נציגות של שחקני מכבי ת"א שלוקחים חלק בפרויקט, ואיתם גם אנשי הצוות המקצועי וההנהלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */