אוהדי מכבי תל אביב התרימו מעל למיליון ש"ח

לפני מספר ימים קרן מכבי ת"א ועמותת "אחים לסמל" של אוהדי מכבי ת"א הכריזו כי המטרה שלהם במקפיין גיוס הכספים הפכה להיות הגעה לרף מיליון השקלים, זאת כמובן לטובת אריזות מזון לנזקקים לערב חג ראש השנה, והערב (שלישי) הם הודיעו כי הגיעו ליעד הבלתי נתפס וחצו את רף מיליון השקלים.

כידוע, פרויקט "עושים טוב בצהוב" נמשך זו השנה ה-13 ברציפות. מדובר ביוזמה קהילתית שמטרתה גיוס תרומות לרכישת ואריזת מזון עבור אוכלוסיות מוחלשות, כדי להבטיח שלכל משפחה תהיה אפשרות לחגוג את ראש השנה בכבוד, והוא נעשה בהובלת קרן מכבי ת"א ועמותת אחים לסמל בראש השנה ובפסח.

היעד שהוצב לשנה הזאת היה הגעה ל-3,000 חבילות מזון ו-750,000, אך תוך כדי קמפיין גיוס התרומות, הרף התעדכן למיליון שקלים ותוך קצת פחות משבוע ההתרמות הגיעו ליעד האדיר וחצו את רף מיליון השקלים.

ביום שישי הקרוב בשעות הבוקר, יתקיים אירוע אריזות המזון במבואות של שער 11 באצטדיון בלומפילד. אל האירוע תגיע גם נציגות של שחקני מכבי ת"א שלוקחים חלק בפרויקט, ואיתם גם אנשי הצוות המקצועי וההנהלה.