מכבי ישראל חתמה על חסות עם אנרג׳ים-בשגל

מכבי ישראל חתמה אמש (שני) על הסכם עם חברת אנרג׳ים-בשגל מקבוצת ״מובמנט״, שמפתחת עבורה פלטפורמה ייחודית, שתאפשר לכל אגודות מכבי ולאוהדים ליהנות ממגוון מוצרי ספורט, כושר ואורח חיים בריא, במחירים אטרקטיבים, בזמינות גבוהה ובנוחות מירבית ודיגיטלית.

הפלטפורמה תאפשר גם רישום לשירותים נוספים, בהם מגוון קורסים מקצועיים - העשרה והכשרה, תזונה, אימון וניהול. מדובר בשירות חכם מנוהל, חדשני ואטרקטיבי. בפלטפורמה, תהיה לכל אגודה גם חנות אוהדים משלה - שבה ניתן לרכוש מוצרים ממותגים ייחודיים במטרה להצעיד את עולם ציוד הספורט והתוכן המקצועיים לעבר עתיד חדש.

מפגש חתימת ההסכם אמש בבית מכבי (אגם לוי, מכבי ישראל)

"אנחנו שמחים לבשר על שירות חדשני בו נעניק חוויית קנייה אטרקטיבית", הדגיש המנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי. "המטרה היא לייצר דיגיטציה מתקדמת, בעולם הציוד ומוצרי הספורט, לצד הכשרות מקצועיות. בחודשים הקרובים המיזם שבו הושקעו משאבים רבים יעלה לאוויר, בקונספט חדשני - וכולם יוכלו להרוויח וליהנות".

״אנחנו מתרגשים וגאים על שיתוף הפעולה עם מכבי ישראל״ מסר אבישי פריז, מנכ״ל אנרג׳ים-בשגל. ״זוהי פעילות ייחודית שמעבר לחדשנות ולחווית השימוש המתקדמת שהיא מביאה, היא גם נושאת בשורה של הנגשת אורח חיים בריא, כושר וספורט, לעוד קהלים, בכל הרמות, בכל זמן ובכל מקום״, הוסיף.