אנדרדה כבש, 2:5 למכבי ת"א על רמת גן בהכנה

מכבי תל אביב גברה היום (שלישי) 2:5 על הפועל רמת גן במשחק אימון שנערך במתחם האימונים בקריית שלום. המשחק נפתח עם שער לצהובים כבר בדקה ה-4. איתמר נוי הרים כדור חופשי אל הרחבה ואלעד מדמון נגח מקרוב פנימה. בדקה ה-26 הצהובים הכפילו את התוצאה, אבישי כהן נתן כדור רוחב אל הרחבה ויונס מלדה בעט בנגיעה אל הרשת.

בדקה ה-33 האלופה כבשה שער נוסף. כהן, שבישל את השער הקודם, חטף את הכדור במרכז ומצא את מדמון פנוי ברחבה, החלוץ בעט אל הפינה הרחוקה פנימה. בישול שני למגן וצמד שערים לחלוץ. בדקה ה-40 שער נפלא לרכש החדש של הצהובים. קרווין אנדרדה בעט מ-30 מטרים אל החיבורים.

בדקה ה-55 הפועל ר״ג צימקה את התוצאה ל-4:1. כדור רוחב מהאגף השמאלי הגיע אל אדר רטנר שבעט בנגיעה פנימה. בדקה ה-63 מכבי ת”א כבשה את החמישי. בן לדרמן קיבל את הכדור בצד ימין, הוא הרים אל הרחבה ויואב חוניו, הקשר שמשחק בקבוצת הנוער, הכניע את שוער רמת גן.

בדקה ה-70 רמת גן כבשה שער נוסף. הכדור הגיע אל עומר סניור שבעט ממרכז הרחבה אל הפינה הימנית.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי (יואב ג׳ראפי 46), טייריס אסנטה, עלי קמארה, הייטור (איתי בן חמו 46), אבישי כהן, איתמר נוי, בן לדרמן, יואב חוניו, קרווין אנדרדה (רני ריבל 65), יונס מלדה ואלעד מדמון (יהלי דנור 65).