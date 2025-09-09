קצב: וייסמן הגיע לקבוצה שרצתה אותו הכי הרבה

שון וייסמן יחזור לשחק באוסטריה בעונה הקרובה. אחרי שנפלה עסקת הצטרפותו לפורטונה דיסלדורף בלחץ האוהדים, החלוץ חתם בבלאו וייס לינץ במדינה שבה החל את הקריירה האירופית שלו בוולפסברגר. סוכן השחקנים, גלעד קצב, שהיה מעורב בעסקה להחתמתו, דיבר על המעבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

ספר לנו על עסקת שון וייסמן, שהיית מעורב בביצוע שלה.

”אני פחות מעורב במה שקרה לו בגרמניה, כי לא הייתי בתמונה. וייסמן פנה אליי ואל השותף האוסטרי שלי ורצה למצוא קבוצה באוסטריה, יש לו במדינה שם טוב מאוד. היו לו 2-3 אופציות, הוא הגיע לקבוצה שרצתה אותו הכי הרבה. קבוצה שבעונה שעברה סיימה בפלייאוף העליון ולמרות שהתחילה פחות טוב אני מאמין שזה יקרה גם העונה. המטרה שלו לחזור לשחק, ליהנות מכדורגל ולהבקיע”.

“יש אנטישמיות היום בכל מקום בעולם. אין ספק שיש קושי, יש קבוצות שאומרות לנו ‘אנחנו לא רוצים פה ישראלים’. הסיטואציה כזו ונקווה שהיא תשתנה. יש מדינות עם סיכוי נמוך להחתים בהם ישראלים, בדובאי לדעתי לא יהיה ישראלים בזמן הקרוב. בלגיה וצרפת מדינות שקשה לצרף אליהן ישראלים”, הוסיף.

גלעד קצב (שחר גרוס)

מה עם יונתן כהן?

”הוא בעצם אחד משני השחקנים שנשארו חופשיים, ביחד עם יואב הופמייסטר. יש הצעות ודיבורים, יונתן לא רוצה לשחק בארץ, אבל יש את עניין הסכומים. השנה האחרונה שלו הייתה טובה, לא היה לו סיכוי להישאר באוסטרליה בגלל הסכומים, ולדעתי הוא ישחק בחו”ל”.

יונתן כהן (IMAGO)

אז ערן זהבי פרש סופית לפי מה שאתה אומר?

”אם יהיה משהו להודיע לגבי ערן, נודיע. מה שבטוח הוא שערן לא ישחק בישראל”.

תהיה פשרה עם אורי עזו?

”אין לי שמץ של מושג”.

מה עם ירדן שועה?

”הוא שחקן של בית”ר ירושלים. עד ינואר אין שום אפשרות למעבר. השוק בדובאי שהיה פתוח ועם סכומים גדולים, לא יהיה שם ישראלי בקרוב לדעתי. אני כן רואה שבחלון הבא יהיה שחקן ישראלי נוסף בארה”ב או אפילו בסין וביפן”.

מה עם סוף פודגוראנו?

”לסוף יש חוזה במכבי חיפה עד תום העונה ובשני המשחקים הראשונים של העונה הוא פתח בהרכב”.

ירדן שועה וסוף פודגוראנו (רדאד ג'בארה)

מה עם גיא מלמד?

”גם לו יש חוזה. אנחנו מתוסכלים מאוד מהסיטואציה שממלך שערים הוא הופך לשחקן שבקושי משחק. אם תהיה לו אופציה טובה, הוא ילך עליה”.

זו הייתה טעות לעבור למכבי חיפה?

”בדיעבד אולי זו הייתה טעות, אבל אני חושב שאי אפשר היה לחזות את זה. כשקבוצה שמשלמת סכומים גדולים חצי שנה לפני סיום חוזה כדי לצרף שחקן, אז אתה לא חושב שזה טעות. מכבי תל אביב רצתה את מלמד ונתנה לו הצעה, אבל הסכומים היו שונים לגמרי, אי אפשר היה לדעת מה קורה בדיעבד. גיא יכול לעזור למכבי חיפה, גם בעונה שעברה הוא הבקיע 4-5 שערים בלי לשחק יותר מדי”.