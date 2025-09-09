"ענאן עצר את דימרקו, למונדיאל הבא כבר נגיע"

נבחרת ישראל לא הייתה רחוקה מלהפתיע את איטליה אמש (שני) כשהציגה יכולת נהדרת בהתקפה, אבל בסופו של דבר הפסידה 5:4 אחרי משחק משוגע. ענאן חלאילי פתח בהרכב, שיחק באגף הימני, ואביו מג’די התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על המשחק, העונה והקריירה של הקיצוני.

מג’די, אני בטוח שהיית מאוד גאה.

”הייתי גאה בנבחרת, קצת כואב ההפסד הזה, תחושת החמצה ופספוס. הייתי גאה אישית בילד, לא היה פשוט להיכנס לנעליים של דסה ולסגור את הפינה הזו שם. זו משימה לא פשוטה לעצור את דימרקו מאינטר בקו, בכל זאת הוא ילד צעיר”.

מה אמרת לו לפני המשחק?

”איחלתי בהצלחה ואמרתי לו שהנבחרת זה דבר שהוא בונוס, כבוד גדול לייצג את הנבחרת. הוא ילד קר רוח, משדר ביטחון. הנבחרת שיחקה יותר על קו שמאל והוא פחות יכול להראות את הצד ההתקפי שלו. אבל את התפקיד המוגדר שלו הוא ביצע בצורה טובה. אולי פעם אחת הוא ניסה לעבור בקו, בכל שאר הפעמים הוא נתן פס מהר ולא ניסה להתחכם”.

ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

אתה אומר שהיו צריכים לשחק גם על הצד שלו ולהרוויח את שני הצדדים?

”נכון. אתמול זה לא היה, אבל שיחקנו נגד איטליה, זה לא היה משחק פשוט”.

מה אמר לך אחרי המשחק?

”מבואס קצת על התוצאה, ואישית גם קצת מבואס. ציפה שכן יעשה משהו התקפי במעברים, אבל בסדר, לאט לאט”.

מה לא אהבת במשחק שלו?

”אין תלונות. הנבחרת נראתה טוב מאוד, נתנה 4 שערים שזה לא מובן מאליו. הייתי מצפה שיהיה גיוון במשחק, שישחקו פעם על ימין ופעם על שמאל. בדקה ה-12 וה-15 הוא עמד על הפינה של ה-16 לבד וכן יכול היה לקבל את הכדור”.

בהתכנסות הבאה נפגוש את נורבגיה ואיטליה. אני מעריך שרן ינסה דברים שונים. הציפייה זה שהוא יישאר בהרכב?

”יש את השיקולים של המאמן, אבל נראה לי שיהיה אותו סגנון משחק פחות או יותר. אין אחד שעושה את תפקיד הווינג באק כמוהו. שחקן הרכב בחו”ל, אלוף בלגיה, אין סיבה שלא ישחק, אבל שוב, למאמן יש את השיקולים שלו”.

ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

הנבחרת של ענאן בגילאי נוער עשתה הישגים מטורפים, אתה מאמין שגם הנבחרת הבוגרת תגיע איתו לטורניר גדול?

”יש לנו דור חדש, דור המונדיאליטו, דור טוב, צריך להתחיל להריץ אותו כמה שנים קדימה, ואני מאמין שלמונדיאל הבא נגיע. רביבו, ענאן, אוסקר, למקין, תורג’מן וכו’ יהיו משופשפים יותר בעוד כמה שנים. שכר הלימוד של השחקנים הצעירים הוא עכשיו, הנבחרת מתקדמת, יש לנו עתיד ורוד. לא נראה שנעפיל השנה, לצערי. במבחן התוצאה אומנם כשלנו, אבל הרווחנו את הנבחרת לעתיד. מגיע לרן בן שמעון כל הכבוד על היכולת של הנבחרת והאומץ”.

מה צפוי לו העונה בבלגיה?

”עונה עמוסה מצפה – נבחרת, ליגה, ליגת האלופות. יש הרבה טיסות ומשחקים”.