הצעיר ביותר בליגה: בייטנר הקפטן של קריית אתא

עירונית קריית אתא תוציא את עונת 2025/26 שלה לדרך היום (שני, 18:40) באופן רשמי שתתארח אל נס ציונה במסגרת המחזור הראשון בגביע ווינר סל, ובינתיים הקבוצה הודיעו על מינוי של קפטן חדש בקבוצה, ומי שקיבל את הכבוד הוא הישראלי גל בייטנר, (21), שהופך לקפטן הצעיר ביותר בליגת העל, ופותח את עונתו השלישית במועדון.

בהודעת המועדון נכתב: “גל בייטנר פרץ לתודעה במאי 2024, כשעלה מהספסל למשחק מול מכבי רמת גן, כשחקן צעיר עם כרטיס כפול במגדל העמק מהליגה השלישית. ב-22 דקות של מנהיגות הוביל את הקבוצה לניצחון גדול שהפך לאבן דרך במסע הקסום של המועדון, מסע שהסתיים בחצי גמר הליגה מול הפועל תל אביב, כולל ניצחון בלתי נשכח בסדרת רבע הגמר מול מכבי רמת גן”.

עוד רשמו הצפוניים: “מאז ממשיך בייטנר להוכיח את עצמו בכל יום ובכל משחק. בעונה הקרובה, המאמן אלדד בנטוב מטיל עליו אחריות כפולה, לא רק כמוביל מקצועי על המגרש, אלא גם כעמוד תווך בחדר ההלבשה וכפנים של הקבוצה מול הקהילה בעיר”.

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

גל בייטנר עצמו אמר בהתרגשות: "אני רוצה להגיד תודה לאלדד, לאילן ולהנהלה על האמון. בשבילי זו זכות גדולה, ועכשיו האחריות עליי – להחזיר לקבוצה ולעיר. המטרה שלנו היא לקחת את המועדון קדימה, ואנחנו צריכים אתכם איתנו. אני מאוד מחובר לקבוצה ולתושבי העיר וזה תענוג גדול לראות אתכם ביציע”.