יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"דונארומה - אונאנה החדש, יאכלו אותו באנגליה"

ביקורת קשה על השוער שנקטל בתקשורת האיטלקית והאנגלית על ההופעה הרעה מול ישראל: "פ.ס.ז' צדקה כשמכרה אותו, הוא מגושם". האם פפ יוותר עליו בדרבי?

|
דונארומה (IMAGO)
דונארומה (IMAGO)

שוער נבחרת איטליה ומנצ'סטר סיטי, ג’אנלואיג’י דונארומה, ספג אש כבדה בתקשורת אחרי ההופעה מול ישראל, שבה ספג ארבעה שערים ב-4:5 הדרמטי של האזורי. כבר בדקות הראשונות נרשם רגע מביך: כדור קרן של מנור סולומון כמעט הסתיים בשער עצמי אחרי אגרוף כושל של דונארומה, אך השופט פסל בשל עבירה על השוער. למרות הניצחון, הביצוע של דונארומה הוצג כמדאיג, במיוחד ימים ספורים לפני הדרבי של מנצ’סטר.

הכותרות באיטליה היו נוקבות. “בלתי מזוהה” כתבו ב-Il Messaggero ונתנו 4.5/10. ב-Corriere della Sera סימנו 5/10 והוסיפו: “זה לא ג’יג’ו הרגיל”. ב-Leggo העניקו 5/10 עם הבהרה: “לא אחת מההופעות הטובות שלו, במיוחד מגושם ביציאות”. באתר Virgil Sport נתנו 5/10 וציינו: “טעות מיידית ברגליים שמוכיחה שלואיס אנריקה צדק ומדאיגה את פפ גווארדיולה”. אפילו הביקורת ה”נדיבה” של TMW הסתכמה ב-5.5/10: “נכנס לאט למשחק ונוטל כמה סיכונים מוקדמים”.

גם מחוץ לאיטליה לא חסכו לעג. ברשתות באנגליה השוו אותו ישירות לשוער יונייטד לשעבר: “האונאנה החדש של הפרמייר ליג”, ואחרים הזהירו: “במצבים כאלה בפרמייר ליג יאכלו אותו חי”. היו גם קולות שטענו כי “דונארומה עושה מה שדונארומה עושה”, ובפרשנויות מסוימות נטען כי “הוכיח שפ.ס.ז’ צדקה שמכרה אותו”. המסר החוזר: הכישרון ברור, אך הכשלים בניהול הרחבה ובמשחק הרגל ממשיכים להציף סימני שאלה.

גג'אנלואיג'י דונארומה מאגרף לא טוב (ראובן שוורץ)

מעבר לרעש הציבורי, גם הניתוחים היבשים ציינו ערב של עליות וירידות. דונארומה רשם ארבע הצלות ואחוז דיוק מסירות נאה, אך לא תפס אף כדור גובה ולא שימש “שוער-בלם” ולו פעם אחת, רכיב מהותי בשיטת הלחץ והקו הגבוה של פפ גווארדיולה. בנוסף, הרצף שכלל שער עצמי של לוקאטלי, עוד יציאה מהוססת ושעריו של דור פרץ, שירטט תמונה של הגנה לחוצה ושוער שאינו משדר שקט.

במנצ’סטר סיטי זה יוצר דילמה מיידית. אחרי שדונארומה הגיע ב-26 מיליון ליש”ט והחליף את אדסון שעזב, גווארדיולה נדרש לבחור בינו לבין ג’יימס טראפורד לדרבי. “מי שיפתח כנראה יהיה מספר 1 של העונה”, נכתב באנגליה, כשגם לטראפורד הייתה טעות יקרה מול טוטנהאם. מול יונייטד, כך מעריכים, ינסו לכוון את הכדורים ללב הרחבה ולבדוק את דונארומה בקרנות ובכדורים נייחים.

דן ביטון מול גדן ביטון מול ג'אנלואיג'י דונארומה (ראובן שוורץ)

למרות הכל, יש שהזכירו כי לא כל ארבעת השערים על מצפונו: שניים היו עצמיים, ואת ניסיונותיהם של תאי בריבו ודור פרץ הוא עצר נהדר בדקות הסיום. אלא שבטופ האירופי, התדמית נבנית על רגעים דקים, והטעות המוקדמת מול ישראל הפכה לסיפור המרכזי. אם יפתח בדרבי, זה יהיה מבחן אופי ראשון בקדנציה האנגלית שלו: להראות שהוא לא “האונאנה החדש”, אלא השוער שהביא צ’מפיונס לפ.ס.ז’ וכזה שמסוגל לשרוד, ואפילו לשלוט, בסערה של הפרמייר ליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */