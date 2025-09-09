יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:49
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

עוד 30: הנבחרות שהבטיחו השתתפות במונדיאל

טוניסיה האחרונה להצטרף לחגיגה, והיא העולה ה-18 מתוך 48: 5 מאסיה, 2 מאפריקה, 3 ממרכז וצפון אמריקה, 6 מדרום אמריקה ו-2 מאוקיאניה. השמות בפנים

|
ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)
ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)

יום נוסף של משחקי נבחרות תם לו אתמול (שני) עם לא מעט מפגשים מעניינים, ואמנם ב-24 השעות הקרובות נקבל את גל המשחקים האחרון לפגרה הזו, אבל רוב החלון מאחורינו וזה הזמן לעשות תמונת מצב בכל יבשת לגבי העולות למונדיאל הקרוב. כזכור, גביע העולם ישוחק בעוד שנה, בקיץ 2026, בארה”ב, מקסיקו וקנדה.

הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות

אז מי שהבטיחה העפלה אתמול היא טוניסיה, והיא העולה ה-18 מתוך 48 נבחרות שהבטיחו את מקומן בטורניר הכי יוקרתי שיש לענף הכדורגל להציע. טוניסיה היא המדינה השנייה מאפריקה שהבטיחה את ההשתתפות שלה במונדיאל, אחרי שמרוקו עשתה זאת גם כן. באירופה יש לציין אף נבחרת עדיין לא הבטיחה עלייה.

נעבור לאסיה, שם 5 נבחרות העפילו באופן רשמי והן איראן, יפן, דרום קוריאה, אוזבקיסטן וירדן, כאשר עבור שתי האחרונות זו השתתפות ראשונה אי פעם בטורניר היוקרתי. באוקיאניה כרגיל שתי נבחרות כבר הבטיחו את מקומן, ומדובר בניו זילנד ואוסטרליה, שלא מתקשות אף פעם במסגרת הזו ומעפילות מונדיאל אחר מונדיאל.

נעבור לצפון אמריקה, קריביים ומרכז אמריקה, שם כמובן ארצות הברית, מקסיקו וקנדה הבטיחו עלייה בעקבות האירוח שלהן. חוץ משלוש המדינות הללו, אין עוד עליות שם, ובדרום אמריקה כבר עלו ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, אקוואדור, פרגוואי ואורגוואי, בסך הכל 18 נבחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */