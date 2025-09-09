סוער בין כוכבים: אוון ביקר את קיין, שענה בחזרה

האם היה על הארי קיין להישאר בפרמייר ליג ולהפוך למלך השערים בכל הזמנים, או לעבור לבאיירן מינכן כדי לזכות סוף־סוף בתארים? הוויכוח סביב החלטתו של כוכב נבחרת אנגליה שוב עלה לכותרות, הפעם בעקבות התבטאות מצד מייקל אוון, שקרא למהלך "מטורף".

בריאיון לפודקאסט של ריו פרדיננד, התייחס קיין לביקורת: "אני מכבד את מייקל כאדם וכשחקן עבר, הוא אגדה בפרמייר ליג ובנבחרת. אבל כמו שהוא יודע, לכל שחקן יש את המסלול שלו, המוטיבציות שלו. אני לא רואה את עצמי עוזב רק בשביל תואר, אלא בשביל לשחק ברמה הגבוהה ביותר: משחקי ליגת האלופות, ריצות אליפות, רבע גמר מונדיאל מועדונים, אלה הדברים שמאתגרים אותי".

כזכור, קיין (32) עזב את טוטנהאם בקיץ 2023 אחרי 19 שנים במועדון, כשהוא עומד על 213 שערי פרמייר ליג, רק 48 פחות משיאו של אלן שירר. מייקל אוון ביקר את המעבר לבאיירן מינכן, ואמר: "הוא היה קרוב לשיא היסטורי, עם ילדים בבית ספר, ואז עובר לגרמניה? זה נראה לי משוגע. אם היה ממשיך עוד עונה, אולי גם היה שובר את השיא וגם זוכה בתארים. מה ההישג בלזכות באליפות גרמניה או סקוטלנד? זו לא אותה הרמה".

מייקל אוון (IMAGO)

קיין מצידו לא התרשם: "אני משתפר כשחקן, מאתגר את עצמי כל הזמן מבחינה מקצועית. קל לשמוע ביקורת היום, אבל אני שלם עם ההחלטה שלי, ומאוד מרוצה בבאיירן. אני מקבל החלטות שמתאימות לי". האם קיין יוותר על חלום השיא באנגליה? ייתכן, אך עבורו, הגביעים מדברים בעד עצמם.