יום חמישי, 11.09.2025 שעה 10:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

מפתיע: קורטואה השקיע במועדון לילה בבלגיה

שוער ריאל מדריד בחר להצטרף ליוזמה עסקית של החייאת 'ורסוז', מועדון בילוי סמוך לעיר הולדתו. הבעלים שארגן את החתונה של הבלגי, הצליח לגייס אותו

|
טיבו קורטואה ומישל גרציג (IMAGO)
טיבו קורטואה ומישל גרציג (IMAGO)

קריירה של כדורגלן היא קצרה מאוד, ואמנם שחקן כדורגל בכיר מרוויח מיליונים על מיליונים על בסיס שנתי, אבל לבסוף אחרי כ-15 שנות תהילה וכסף, הוא יוצא אל העולם וצריך למצוא דרך לחסוך ולעיתים גם להשקיע, וכמובן גם להתפרנס. לפעמים גם שחקנים בוחרים להשקיע במשהו רציני, ולפעמים משהו לכיף.

טיבו קורטואה, שוערה של ריאל מדריד ונבחרת בלגיה, מצטרף ליוזמה עסקית חדשה ומפתיעה: השקעה בהחייאת מועדון הלילה האייקוני ‘ורסוז’ בעיר הסלט, סמוך לעיר הולדתו ברי, כך לפי דיווח של העיתון הבלגי המקומי, ‘הט בלנג ואן לימבורג’.

ורסוז, שנחשב לאחד ממוקדי חיי הלילה הגדולים בבלגיה בעשורים האחרונים, אירח לאורך השנים די ג’ייז בינלאומיים מהשורה הראשונה כמו דייויד גואטה, טייסטו ומרטין סולווייג. המועדון סגר את שעריו במאי 2025, מתוך כוונה להפוך למתחם הופעות ואירועים רב-תכליתי, כפי שהכריז בזמנו מייסדו, איב סמולדרס.

איב סמולדרס במועדון ורסוז (IMAGO)איב סמולדרס במועדון ורסוז (IMAGO)

לפי הדיווח, המתחם החדש יאחד בין שטח המועדון לשעבר לבין המתחם הסמוך, Area V, ויוכל להכיל עד כ-4,000 איש. המקום צפוי לכלול מערכות מתקדמות בתחום הסאונד, התאורה ונוחות הקהל, ברמה הגבוהה ביותר, הרבה בגלל ההשקעה של כוכב ריאל מדריד.

סמולדרס, שארגן את מסיבת החתונה של קורטואה בקאן, הצליח לגייס את השוער ליוזמה, שמהווה המשך ישיר להתעניינותו של קורטואה בעולם הבידור והמוזיקה. כבר ב-2019 השתתף קורטואה בהקמת Artist Amplifier – מרכז מוזיקה בעיר הסלט שכולל בית ספר לדי ג'ייז, חברת תקליטים וסוכנות ייצוג לאמנים.

