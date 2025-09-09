ב-MLS החליטו: עונש ההשעיה של סוארס צמח

חלוץ אינטר מיאמי, לואיס סוארס, נקלע לסערה גדולה בעקבות התנהגות בלתי ספורטיבית במהלך גמר גביע הליגות מול סיאטל סאונדרס, שבו הפסידה קבוצתו 3:0. בסיום המשחק סוארס ירק על אחד מאנשי הצוות המקצועי של היריבה, מה שהוביל לענישה חסרת תקדים.

תחילה, ועדת המשמעת הטילה עליו הרחקה של שישה משחקים, עונש שימנע ממנו להשתתף במהדורה הבאה של הטורניר עד שירצה את מלוא העונש. אך הענישה לא הסתיימה שם: הנהלת ה־MLS פרסמה הודעה רשמית על הרחקה נוספת משלושה משחקי ליגה רגילים.

בכך, סוארס ייעדר מהמשחקים מול שארלוט, סיאטל ודיסי יונייטד, מה שמהווה מכה קשה עבור המאמן חאבייר מסצ’ראנו. במקביל, איש הצוות של סיאטל, סטיבן לנארט, ששמו נקשר באירוע, נענש אף הוא, כאשר זכויותיו כאורח במשחקים נשללו עד לסיום עונת 2025 והוא יורשה להיכנס רק ליציעי הקהל, ללא גישה למגרש או לחדרי ההלבשה.

לואיס סוארס (IMAGO)

העונשים החמורים מעמידים את סוארס, בן ה־38, במצב רגיש במיוחד. מעבר לכך שיחמיץ את המשך העונה במפעלים החשובים, האירוע מוסיף נדבך נוסף לרשימת פרשיות שנקשרו בשמו לאורך הקריירה הארוכה שלו.

ימים ספורים לאחר התקרית פרסם סוארס התנצלות פומבית: "זו לא הדמות שאני רוצה להציג, לא בפני משפחתי שסובלת מהטעויות שלי, ולא בפני המועדון שלי שלא צריך להיפגע בגלל דבר כזה. טעיתי ואני מתחרט מעומק הלב. אני מבקש סליחה על ההתנהגות שלי".

כעת, נותר לראות כיצד תתמודד אינטר מיאמי עם ההיעדרות של אחד מכוכביה הגדולים ביותר, והאם סוארס יצליח לשקם את שמו בעונה שעוד לפני סיומה הפכה לסוערת במיוחד. נציין שהאורוגוואי ככל הנראה יפרוש בסיום העונה, ככה שב-MLS ככל הנראה הבינו שהשעיה מ-6 משחקי גביע הליגות בעונה הבאה משמעותה שייצא ללא עונש אמיתי.