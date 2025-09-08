יום חמישי, 11.09.2025 שעה 01:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בוסקילה: קשיים, חוסר ודאות, ברוך ה' זה נגמר

הקשר שחתם בהפועל ת"א לאחר סאגה ארוכה שיתף ברשתות החברתיות: "אין מילים שיוכלו להסביר את התקופה שעברתי. תמיד האמנתי בעצמי שאגיע לרמות האלה"

|
מור בוסקילה (באדיבות הפועל ת
מור בוסקילה (באדיבות הפועל ת"א)

סאגת המעבר של מור בוסקילה הייתה אחת הארוכות שהיו בכדורגל הישראלי הקיץ, לאחר שהשחקן כבר חתם בהפועל תל אביב, מעברו לא אושר לאחר בוררות, ובתום משא ומתן ארוך בין האדומים לרמת גן המעבר הושלם.

בעקבות הפיכת חתימתו בהפועל לרשמית, בוסקילה שיתף ברשתות החברתיות: “אין מילים שיוכלו להסביר את התקופה האחרונה שעברתי. קשיים, אימונים לבד, לילות בלי שינה, ובעיקר תחושה של חוסר ודאות, ברוך ה’ זה נגמר”.

“ראשית אני רוצה להודות להפועל רמת גן על 4 שנים טובות. בניתם אותי והפכתם אותי למי שאני היום, אין מילים שיוכלו להסביר כמה אני מודה לכם על הבמה שקיבלתי”.

מור בוסקילה במדי רמת גן (ראובן שוורץ)מור בוסקילה במדי רמת גן (ראובן שוורץ)

“והיום סופית אני מתחיל פרק חדש בחיים במועדון שתמיד השם שלו היה נשמע כל כך רחוק, אבל תמיד האמנתי בעצמי שאצליח להגיע לרמות האלה. אני רוצה להודות להפועל תל אביב על האמונה בי והלחימה עד השנייה האחרונה.

מחכה כבר להריח את הדשא של בלומפילד ולשמוע את הקהל המטורף של המועדון הזה ומאחל לנו בהצלחה ביחד. ותודה מיוחדת לסוכן שלי דודו דהאן שעמל ימים ולילות כדי שהמעבר יצא לפועל”.

