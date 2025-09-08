יום שלישי, 09.09.2025 שעה 06:00
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
00-00א.ס. אשקלון
00-00א.ס. רמה"ש
00-00אליצור אשקלון
00-00אליצור יבנה
00-00אליצור נתניה
00-00הפועל חיפה
00-00מ.כ. עוטף דרום
00-00עירוני נהריה
00-00הפועל מגדל העמק
00-00מ.ס צפת
00-00מכבי רחובות
00-00אליצור שומרון

בעקבות האח? ג'יילן הארפר מועמד למכבי חיפה

האמריקאי ואח של כוכב הפועל ירושלים, ג'ארד', שיחק בעברו במכללת אובורן ובעונה שעברה לא היה חתום באף קבוצה, וכעת הוא עשוי להגיע לעולה ללאומית

|
ג'יילן הארפר (IMAGO)
ג'יילן הארפר (IMAGO)

אחד השחקנים הטובים ביותר בישראל בעונה האחרונה, אם לא הטוב שבהם, היה ג’ארד הארפר. הגארד בעונת הבכורה שלו בישראל רשם ביצועים מדהימים והיה רחוק משחק אחד מלהביא אליפות להפועל ירושלים, אך העונה נעצרה ב-1:1 בסדרה מול מכבי ת”א. בינתיים, ייתכן שגם אחיו ישחק בישראל.

ל-ONE נודע לראשונה שג’יילן הארפר מועמד למכבי חיפה. אח של כוכב הפועל ירושלים שיחק במכללת אובורן מ-2022 עד 2024, ולפני זה בפלורידה, ובעונה האחרונה הוא לא היה חתום באף קבוצה. השחקן הוצע למספר קבוצות בלאומית בינואר הקודם, אך לא חתם באף אחת וכעת העולה החדשה לליגה השנייה בטיבה בישראל עשויה לקלוט אותו.

ג’יילן הארפר (25, 1.87) לא צפוי לפגוש את אח שלו ג’ארד באף מסגרת, כאשר אין מפעלים חופפים בין קבוצות מהלאומית לבין קבוצות מליגת העל, אך יהיה מעניין לעקוב האם אח של ג’ארד ישתלט על הליגה הלאומית כפי שאח שלו השתלט גם על ליגת ווינר סל וגם על היורוקאפ עם הפועל ירושלים, אבל שוב – במידה שאכן ג’יילן יחתום לבסוף במכבי חיפה.

גג'ארד הארפר (רועי כפיר)
