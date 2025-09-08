בעקבות האח? ג'יילן הארפר מועמד למכבי חיפה

אחד השחקנים הטובים ביותר בישראל בעונה האחרונה, אם לא הטוב שבהם, היה ג’ארד הארפר. הגארד בעונת הבכורה שלו בישראל רשם ביצועים מדהימים והיה רחוק משחק אחד מלהביא אליפות להפועל ירושלים, אך העונה נעצרה ב-1:1 בסדרה מול מכבי ת”א. בינתיים, ייתכן שגם אחיו ישחק בישראל.

ל-ONE נודע לראשונה שג’יילן הארפר מועמד למכבי חיפה. אח של כוכב הפועל ירושלים שיחק במכללת אובורן מ-2022 עד 2024, ולפני זה בפלורידה, ובעונה האחרונה הוא לא היה חתום באף קבוצה. השחקן הוצע למספר קבוצות בלאומית בינואר הקודם, אך לא חתם באף אחת וכעת העולה החדשה לליגה השנייה בטיבה בישראל עשויה לקלוט אותו.

ג’יילן הארפר (25, 1.87) לא צפוי לפגוש את אח שלו ג’ארד באף מסגרת, כאשר אין מפעלים חופפים בין קבוצות מהלאומית לבין קבוצות מליגת העל, אך יהיה מעניין לעקוב האם אח של ג’ארד ישתלט על הליגה הלאומית כפי שאח שלו השתלט גם על ליגת ווינר סל וגם על היורוקאפ עם הפועל ירושלים, אבל שוב – במידה שאכן ג’יילן יחתום לבסוף במכבי חיפה.