ברצלונה הודיעה: דה יונג נפצע במדי הנבחרת

ברצלונה הודיעה היום (שני) שקשרה ההולנדי, פרנקי דה יונג, סובל מפציעה קלה בשריר התאומים. הקשר, שנפצע במהלך משחקי הנבחרת ההולנדית, עבר בדיקות ביומיים האחרונים כשכעת נלמדות תוצאותיהן.

על פי ההודעה של המועדון, חומרת הפציעה לא נראית קשה, אך עדיין לא ברור כמה זמן ייעדר הקשר. דה יונג החל בטיפולים כבר ביום שבת, מאז שחזר לברצלונה לאחר שעזב את נבחרת הולנד.

דה יונג סיים את משחק הנבחרת נגד פולין ביום חמישי האחרון מוקדם לאחר שהתלונן על כאבים. מאמן הנבחרת ההולנדית, רונלד קומאן, אישר את הדברים ואמר: “פרנקי אמר לנו שהוא מרגיש כאבים, אז לא לקחנו סיכונים”. כמה שעות לאחר מכן, שוחרר הקשר מהמשחק נגד ליטא, וקומאן המשיך: “הוא לא התאושש מספיק כדי לשחק. אנחנו לא חושבים שזה רציני מדי, אבל היה מסוכן מדי לתת לו לשחק”.

נכון לעכשיו טרם ברור מה חומרת המצב, כאשר בספרד ישנם דיווחים סותרים בנוגע לשאלה האם יוכל לשחק מול ולנסיה במחזור הקרוב. על פי הדיווחים, בברצלונה לא יסכנו אותו ולכן נראה כי הסבירות היא שלא ישתתף במשחק.