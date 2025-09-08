יום שני, 08.09.2025 שעה 23:08
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ברצלונה הודיעה: דה יונג נפצע במדי הנבחרת

הקטלונים אישרו כי הקשר, שנאלץ לרדת מוקדם מהדשא במשחק של הולנד, סובל מפציעה בשריר התאומים. טרם ברור זמן ההיעדרות, והוא עשוי לפספס את ולנסיה

|
פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

ברצלונה הודיעה היום (שני) שקשרה ההולנדי, פרנקי דה יונג, סובל מפציעה קלה בשריר התאומים. הקשר, שנפצע במהלך משחקי הנבחרת ההולנדית, עבר בדיקות ביומיים האחרונים כשכעת נלמדות תוצאותיהן.

על פי ההודעה של המועדון, חומרת הפציעה לא נראית קשה, אך עדיין לא ברור כמה זמן ייעדר הקשר. דה יונג החל בטיפולים כבר ביום שבת, מאז שחזר לברצלונה לאחר שעזב את נבחרת הולנד.

דה יונג סיים את משחק הנבחרת נגד פולין ביום חמישי האחרון מוקדם לאחר שהתלונן על כאבים. מאמן הנבחרת ההולנדית, רונלד קומאן, אישר את הדברים ואמר: “פרנקי אמר לנו שהוא מרגיש כאבים, אז לא לקחנו סיכונים”. כמה שעות לאחר מכן, שוחרר הקשר מהמשחק נגד ליטא, וקומאן המשיך: “הוא לא התאושש מספיק כדי לשחק. אנחנו לא חושבים שזה רציני מדי, אבל היה מסוכן מדי לתת לו לשחק”.

נכון לעכשיו טרם ברור מה חומרת המצב, כאשר בספרד ישנם דיווחים סותרים בנוגע לשאלה האם יוכל לשחק מול ולנסיה במחזור הקרוב. על פי הדיווחים, בברצלונה לא יסכנו אותו ולכן נראה כי הסבירות היא שלא ישתתף במשחק.

