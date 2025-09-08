יום שבת, 13.09.2025 שעה 04:12
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

עשרות אוהדי בני יהודה תקפו את השופט הרביעי

חמור מאוד: אחרי ההפסד 1:0 לכפ"ס, עשרות כתומים חיכו לארד ניב בחנייה. בדו"ח נרשם: "קיללו, ירקו, זרקו כוסות. בבית התגלה חתך בראש". הקבוצה לדין

|
שחקני בני יהודה לפני שריקת הפתיחה (ראובן שוורץ)
שחקני בני יהודה לפני שריקת הפתיחה (ראובן שוורץ)

אירוע חמור ביותר התרחש אתמול (ראשון) בסיום המשחק בין הפועל כפר סבא לבני יהודה, בו הירוקים ניצחו 0:1 באצטדיון לויטה את הכתומים. לאחר ההתמודדות, השופט הרביעי של המשחק, ארד ניב, הותקף על ידי אוהדי בני יהודה בזמן שהוא צעד לרכבו.

ניב ארד עשה את דרכו אל הרכב שלו בתום המפגש, ומספר אוהדים של המועדון משכונת התקווה זרקו לעברו חפצים כמו כוסות, בקבוקים ומספר חפצים לא מזוהים נוספים, כאשר השופט הרביעי גם נפגע מהחפצים. יש לציין שהשופט היה מלווה במאבטח אחד, כיוון שלא חשבו שיעבור אירוע שכזה.

בהתאחדות לכדורגל וגם באיגוד השופטים רואים במקרה הזה כאירוע חמור, כאשר בני יהודה צפויה לעמוד לדין בעקבות התקיפה של השופט הרביעי ניב ארד בגין פגיעה והתפרעות. אגב, בהתמודדות הזו, בו כאמור כפר סבא ניצחה, השופט הראשי היה טל כרמלי. 

בדו”ח השופט נכתב: “20 דקות לאחר סיום המשחק, בדרכו של השופט הרביעי אל רכבו, המתינו עשרות אוהדים המזוהים עם קבוצת בני יהודה באזור היציאה. השופט תיאר כי ‘יצאתי מהאצטדיון בליווי מאבטח, כאשר ביציאה היו שוטרים והרגשתי בטוח להמשיך לרכב. מיד אחרי שעברתי את מחסום היציאה, הותקפתי יחד עם המאבטח שעמד לצידי, נזרקו לעברי עשרות כוסות קולה, בקבוקי מים, גרעינים ונרשמו יריקות על פניי וקללות קשות. לא נפגעתי מידיי אדם, אלא רק מחפצים, הגעתי לרכב סחוט בנוזלים ועזבתי את המקום במהירות, כשהגעתי הביתה הופתעתי שיש לי חתך בראש’”. 

