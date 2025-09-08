עשרות אוהדי בני יהודה תקפו את השופט הרביעי

אירוע חמור ביותר התרחש אתמול (ראשון) בסיום המשחק בין הפועל כפר סבא לבני יהודה, בו הירוקים ניצחו 0:1 באצטדיון לויטה את הכתומים. לאחר ההתמודדות, השופט הרביעי של המשחק, ארד ניב, הותקף על ידי אוהדי בני יהודה בזמן שהוא צעד לרכבו.

ניב ארד עשה את דרכו אל הרכב שלו בתום המפגש, ומספר אוהדים של המועדון משכונת התקווה זרקו לעברו חפצים כמו כוסות, בקבוקים ומספר חפצים לא מזוהים נוספים, כאשר השופט הרביעי גם נפגע מהחפצים. יש לציין שהשופט היה מלווה במאבטח אחד, כיוון שלא חשבו שיעבור אירוע שכזה.

בהתאחדות לכדורגל וגם באיגוד השופטים רואים במקרה הזה כאירוע חמור, כאשר בני יהודה צפויה לעמוד לדין בעקבות התקיפה של השופט הרביעי ניב ארד בגין פגיעה והתפרעות. אגב, בהתמודדות הזו, בו כאמור כפר סבא ניצחה, השופט הראשי היה טל כרמלי.

בדו”ח השופט נכתב: “20 דקות לאחר סיום המשחק, בדרכו של השופט הרביעי אל רכבו, המתינו עשרות אוהדים המזוהים עם קבוצת בני יהודה באזור היציאה. השופט תיאר כי ‘יצאתי מהאצטדיון בליווי מאבטח, כאשר ביציאה היו שוטרים והרגשתי בטוח להמשיך לרכב. מיד אחרי שעברתי את מחסום היציאה, הותקפתי יחד עם המאבטח שעמד לצידי, נזרקו לעברי עשרות כוסות קולה, בקבוקי מים, גרעינים ונרשמו יריקות על פניי וקללות קשות. לא נפגעתי מידיי אדם, אלא רק מחפצים, הגעתי לרכב סחוט בנוזלים ועזבתי את המקום במהירות, כשהגעתי הביתה הופתעתי שיש לי חתך בראש’”.