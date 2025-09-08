יום שישי, 19.12.2025 שעה 03:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3213-2715מכבי הרצליה2
2515-1815הפועל כפ"ס3
2416-2215הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2120-2215הפועל ר"ג7
2018-1915הפועל עכו8
2024-2315עירוני מודיעין9
1921-2115מ.ס קריית ים10
1822-1515הפועל רעננה11
1533-2615מכבי יפו12
1421-1915הפועל חדרה13
1425-1415בני יהודה14
1328-1415הפועל עפולה15
1023-1515הפועל נוף הגליל16

יביא איתו ניסיון: אורי מגבו חתם בהפועל חדרה

לאחר שפתחה את העונה בצורה רעה, היורדת הטרייה הודיעה על צירופו של המגן, שחתם בתחילת העונה ברמת השרון אך התיר את חוזהו בעקבות הירידה לליגה א'

|
אורי מגבו (שחר גרוס)
אורי מגבו (שחר גרוס)

פתיחת העונה של הפועל חדרה לא בישרה טובות עבורה, כשאחרי שלושה משחקי ליגה בלאומית, היא עם נקודה בלבד משלושה משחקים. כעת, עבדו בקבוצה על חיזוק כשהמגן השמאלי הוותיק, אורי מגבו חתם היום (שני) במועדון ויחזק את הסגל של המאמן אסי אלימלך.

מגבו חתם בקיץ בעירוני רמת השרון, אך עקב ירידתה לליגה א׳, המגן התיר את חוזהו והפך לשחקן חופשי. כעת, הוא הצטרף לחדרתים באמצעות סוכנו אדם קידן.

גם הפועל עפולה, עוד קבוצה שפתחה את העונה בצורה לא טובה, מנסה להתחזק. במועדון רוצים לצרף את המגן השמאלי קובי מור והחלוץ יניב מזרחי ממ.ס כפר קאסם.

