יראי מושעה לעשרה חודשים בגין שימוש בסמים

בלם אתלטיק בילבאו, יראי אלברס, שבעברו החלים ממחלת הסרטן, הורחק לעשרה חודשים על ידי אופ”א בגין הפרת חוקי מניעת סימום. בהצהרת הגוף האירופי נכתב כי: “ב-1 במאי 2025, שחקן אתלטיק בילבאו, יראי אלברס, עבר בדיקת סמים במהלך תחרות שערכה אופ”א, לאחר משחק בליגה האירופית של אופ”א”.

ניתוח הדגימה של השחקן, שבוצע על ידי מעבדה מוסמכת, גילה אז נוכחות של קנרנון, חומר אסור הן בתחרויות והן מחוצה להן. על פי אופ”א, השחקן קיבל השעיה זמנית מרצון ב-2 ביוני 2025, שתוקף החל מתאריך זה. עם זאת, לאחר פתיחת הליכי משמעת נגד השחקן ב-10 ביוני 2025, שני מפקחי אתיקה ומשמעת של אופ”א ערכו חקירה, והמקרה הועבר לגופי המשמעת של הארגון לצורך החלטה.

באופ”א פסקו: “בישיבתה ב-19 באוגוסט 2025, החליט הגוף המשמעתי המוסמך של אופ”א להשעות את השחקן לעשרה חודשים, ממועד ההשעיה הזמנית (כלומר, 2 ביוני 2025) ועד 2 באפריל 2026, בגין ביצוע הפרה לא מכוונת של כללי מניעת סימום”.

יראי אלברס (IMAGO)

אופ”א מסבירה גם כי: “בהתאם לסעיף 10.14.2 לתקנות אופ”א נגד סימום, השחקן רשאי לחזור לאימונים עם מועדון או להשתמש במתקני המועדון במהלך החודשיים האחרונים של תקופת ההשעיה שלו, כלומר החל מה-2 בפברואר 2026”.

כך נמסר מאתלטיק בילבאו לאחר שהוכרז העונש: “לאחר השלמת שלב החקירה, גוף המשמעת של אופ”א פרסם החלטה והטיל השעיה של יראי אלברס לעשרה חודשים. בהחלטתו, אופ”א מכירה בכך שלא הייתה כוונה מצד השחקן, בהתחשב בכך שהוכח כי בליעת החומר האסור נבעה משימוש שגוי בתרופה מונעת נגד נשירת שיער השייכת לבת זוגתו, שהכילה את החומר האמור, ללא כוונה לסמם. גוף ההתאחדות מזכיר כי, בהתאם לתקנות הנוכחיות, הספורטאי אחראי למעשיו ולכן היה עליו לאשר שהתרופה מותרת לפני נטילתה”.

זו אינה הפעם הראשונה שבה אלברס נאלץ להתרחק מהמגרשים. הבלם בן ה־30 עבר בשנת 2017 שני פרקים קשים של מחלת הסרטן, שכללו ניתוח ולאחר מכן טיפולי כימותרפיה, שבעקבותם נעדר מהמגרשים במשך חודשים ארוכים לפני שחזר לפעילות מלאה בקיץ 2018. כעת, עם השעיה שתימשך כמעט עונה שלמה, אתלטיק בילבאו תיאלץ להסתדר בלעדיו ואלברס עצמו יעמוד שוב בפני אתגר משמעותי בקריירה שכבר ידעה מהמורות.