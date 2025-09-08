יום שישי, 03.10.2025 שעה 06:25
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (אפריקה)
מוק' מונדיאל (אפריקה) 23-24
 בית 1 
202-168מצרים1
157-198בורקינה פאסו2
128-108סיירה לאון3
108-88גינאה-ביסאו4
611-78אתיופיה5
 בית 2 
183-138סנגל1
125-88סודאן2
79-58טוגו3
69-48מאוריטניה4
414-38דרום סודאן5
 בית 3 
147-118בנין1
149-128דר' אפריקה2
117-98ניגריה3
115-58רואנדה4
910-78לסוטו5
411-58זימבבואה6
 בית 4 
195-108קייפ ורדה1
155-158קמרון2
147-98לוב3
106-78אנגולה4
515-78מאוריציוס5
214-48אסווטיני6
 בית 5 
212-217מרוקו1
106-67טנזניה2
99-76ניז'ר3
69-96זמביה4
120-36 קונגו5
 בית 6 
200-158חוף השנהב1
196-168גאבון2
1014-178גמביה3
1010-138בורונדי4
911-178קניה5
 בית 7 
197-198אלג'יריה1
157-128אוגנדה2
1515-128מוזמביק3
115-78גינאה4
913-108בוטסואנה5
 בית 8 
220-138טוניסיה1
154-128נמיביה2
119-98ליבריה3
109-88מלאווי4
1011-78גינאה המשוונית5
 בית 9 
196-178גאנה1
167-148מדגסקאר2
1510-118קומורו3
125-118מאלי4
517-88רפ' מרכז אפריקה5
119-38צ'אד6

קאנגווה בלט, אך זמביה וגרנט נכנעו 2:0 למרוקו

למרות יכולת טובה, הנבחרת של המאמן הישראלי רשמה הפסד לנבחרת שהפתיעה במונדיאל: אל נאסירי ויגמאנה כבשו לטובת האורחת. כוכב ב"ש בלט, אך זה לא עזר

|
קינגס קאנגווה (האתר הרשמי של זמביה)
קינגס קאנגווה (האתר הרשמי של זמביה)

משחקי מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכו היום (שני) כאשר כאשר נבחרת זמביה של אברהם גרנט וקינגס קאנגווה אירחה את נבחרת מרוקו ונכנעה לה 2:0, זאת למרות שהציגה יכולת טובה.

זה ההפסד הראשון של הנבחרת של אברהם גרנט ועוזרו אייל לחמן לאחר חמישה משחקים ללא, כשלפני זה היא ניצחה את סיירה לאון, חוף השנהב, צ’אד בנוסף לשתי תוצאות תיקו מול סיירה לאון וצ’אד, אולם הם יכולים להתעודד בכך שהציגו כדורגל טוב ולא נפלו מנבחרת חזקה מהם.

מנגד, מרוקו המשיכה ברצף הנהדר שלה ורשמה ניצחון שביעי ברציפות (אחד מהם בתום דו קרב פנדלים מול סנגל), זאת למרות שהמאמן עשה רוטציות ולא שיתף את ברהים דיאס ואשרף חכימי, שני הכוכבים הגדולים.

בדקה השביעית, מרוקו עלתה ליתרון כשיוסוף אל נאסירי ניצל בלבול בהגנה הזמבית וכבש מקרוב. עם פתיחת המחצית השנייה, חמזה יגמאנה חתם את תוצאת המשחק בשער נהדר מרחוק. זמביה אומנם הגיע למצבים רבים, אך השוער המרוקאי, בונו, הציג יכולת אדירה בין הקורות ומנע מהזמבים להבקיע.

קינגס קאנגווה, כוכב הפועל באר שבע, נראה מצוין, אך זה לא עזר לנבחרת הזמבית. ג’וסף סאבובו, נציג נוסף של הדרומיים, עלה מהספסל בדקה ה-88. שחקן בני ריינה, עמנואל בנדה, שיחק 67 דקות.

מחצית ראשונה

שער! בדקה השביעית, מרוקו עלתה ל-0:1: צ’איווה לא הצליח להשתלט על מסירה שקיבל מהשוער נסבאטה, ויוסוף אל נאסירי ניצל זאת כדי להבקיע מקרוב.

דקה 30: פאטסון דאקה הגיע לכדור שהוגבה מצד ימין ונגח טוב, אך יאסין בונו רשם הצלה מדהימה והדף לקרן.

מחצית שנייה

שער! בדקה ה-47, מרוקו עלתה ל-0:2: חמזה יגמאנה שלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה והכדור נכנס פנימה.

דקה 52: פאטסון דקה ניסה בעיטה טובה, אך יאסין בונו שוב רשם הצלה גדולה.

דקה 74: קינגס קאנגווה שלח בעיטה חופשית נהדרת, אך הכדור שלו חלף ליד הקורה.

הרכב נבחרת זמביה: טואסטר נסבאטה, אובינו צ’יסאלה (קנדי מוסונדה, 67’), גיפט מפנדה (ג’וסף סאבובו, 88’), מיגל צ’איווה, עמנואל בנדה (לובמבו מוסונדה, 67’), פאשיון סקאלה, קינגס קאנגווה, פטסון דאקה, בנסון סקאלה, קבאסו צ’ונגו ולאמק בנדה (אדוארד צ’ילופיה, 67’).

הרכב נבחרת מרוקו: יאסין בונו, יוסף בלמארי, אדם מסינה, מוחמד צ’יבי (עומאר אל הילאלי, 90’), ג’וואד אל יאמיק, אליסה בן סגהיר (איוב אל קאבי, 73’), חמזה יגמאנה (אמין אדלי, 86’), סופיאן אמרבט, בילאל אל קנוס (איסמעיל סייבארי, 73’), נאיל אל איינוואי ויוסוף אל נאסירי (מרואן סנאדי, 86’).

