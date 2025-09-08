קאנגווה בלט, אך זמביה וגרנט נכנעו 2:0 למרוקו

משחקי מוקדמות המונדיאל באפריקה נמשכו היום (שני) כאשר כאשר נבחרת זמביה של אברהם גרנט וקינגס קאנגווה אירחה את נבחרת מרוקו ונכנעה לה 2:0, זאת למרות שהציגה יכולת טובה.

זה ההפסד הראשון של הנבחרת של אברהם גרנט ועוזרו אייל לחמן לאחר חמישה משחקים ללא, כשלפני זה היא ניצחה את סיירה לאון, חוף השנהב, צ’אד בנוסף לשתי תוצאות תיקו מול סיירה לאון וצ’אד, אולם הם יכולים להתעודד בכך שהציגו כדורגל טוב ולא נפלו מנבחרת חזקה מהם.

מנגד, מרוקו המשיכה ברצף הנהדר שלה ורשמה ניצחון שביעי ברציפות (אחד מהם בתום דו קרב פנדלים מול סנגל), זאת למרות שהמאמן עשה רוטציות ולא שיתף את ברהים דיאס ואשרף חכימי, שני הכוכבים הגדולים.

בדקה השביעית, מרוקו עלתה ליתרון כשיוסוף אל נאסירי ניצל בלבול בהגנה הזמבית וכבש מקרוב. עם פתיחת המחצית השנייה, חמזה יגמאנה חתם את תוצאת המשחק בשער נהדר מרחוק. זמביה אומנם הגיע למצבים רבים, אך השוער המרוקאי, בונו, הציג יכולת אדירה בין הקורות ומנע מהזמבים להבקיע.

קינגס קאנגווה, כוכב הפועל באר שבע, נראה מצוין, אך זה לא עזר לנבחרת הזמבית. ג’וסף סאבובו, נציג נוסף של הדרומיים, עלה מהספסל בדקה ה-88. שחקן בני ריינה, עמנואל בנדה, שיחק 67 דקות.

מחצית ראשונה

שער! בדקה השביעית, מרוקו עלתה ל-0:1: צ’איווה לא הצליח להשתלט על מסירה שקיבל מהשוער נסבאטה, ויוסוף אל נאסירי ניצל זאת כדי להבקיע מקרוב.

דקה 30: פאטסון דאקה הגיע לכדור שהוגבה מצד ימין ונגח טוב, אך יאסין בונו רשם הצלה מדהימה והדף לקרן.

מחצית שנייה

שער! בדקה ה-47, מרוקו עלתה ל-0:2: חמזה יגמאנה שלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה והכדור נכנס פנימה.

דקה 52: פאטסון דקה ניסה בעיטה טובה, אך יאסין בונו שוב רשם הצלה גדולה.

דקה 74: קינגס קאנגווה שלח בעיטה חופשית נהדרת, אך הכדור שלו חלף ליד הקורה.

הרכב נבחרת זמביה: טואסטר נסבאטה, אובינו צ’יסאלה (קנדי מוסונדה, 67’), גיפט מפנדה (ג’וסף סאבובו, 88’), מיגל צ’איווה, עמנואל בנדה (לובמבו מוסונדה, 67’), פאשיון סקאלה, קינגס קאנגווה, פטסון דאקה, בנסון סקאלה, קבאסו צ’ונגו ולאמק בנדה (אדוארד צ’ילופיה, 67’).

הרכב נבחרת מרוקו: יאסין בונו, יוסף בלמארי, אדם מסינה, מוחמד צ’יבי (עומאר אל הילאלי, 90’), ג’וואד אל יאמיק, אליסה בן סגהיר (איוב אל קאבי, 73’), חמזה יגמאנה (אמין אדלי, 86’), סופיאן אמרבט, בילאל אל קנוס (איסמעיל סייבארי, 73’), נאיל אל איינוואי ויוסוף אל נאסירי (מרואן סנאדי, 86’).