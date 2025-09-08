דיווח ב'אס': רודיגר ואלאבה יעזבו את ריאל בקיץ

מסתמן שריאל מדריד תצרף בלם בכיר בקיץ הבא, כשלא מעט שמות עלו כמו וויליאם סאליבה, מארק גואהי וגם איברהימה קונאטה, וכרגע יש למועדון לא מעט שחקנים שם כמו אדר מיליטאו, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה וגם ראול אסנסיו, ולכן היום (שני) ב’אס’ הספרדי יוצאים עם דיווח מעניין על כך ששניים מהרשימה הזו יעזבו בקיץ הקרוב.

השם הראשון והמעט פחות מפתיע הוא של אלאבה, שבקושי משחק בשנים האחרונות ומרוויח חוזה גבוה מאוד. במועדון רצו להראות לו את הדרך החוצה כבר בקיץ הזה, אבל האוסטרי התעקש להישאר בגלל החוזה הגבוה שלו, אותו הוא מסיים בקיץ הבא, וב’אס’ טוענים שההחלטה נפלה רשמית והוא יעזוב כשחקן חופשי בעוד שנה, בקיץ 2026.

השם השני הוא מעט יותר מפתיע, ומדובר דווקא בבלם בכיר מאוד בסגל של צ'אבי אלונסו, וזה אנטוניו רודיגר. גם כאן נראה שהמאמן קיבל החלטה להמשיך עם השלד הצעיר של מיליטאו, האוסן ואסנסיו, בנוסף לבלם שיצורף בקיץ הבא, ורודיגר בן ה-32, שגם כן מסיים חוזה בקיץ הבא, צפוי לעזוב את ריאל מדריד כשחקן חופשי בחינם אחרי שנים מוצלחות מאוד במדים הלבנים.