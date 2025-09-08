יום שני, 08.09.2025 שעה 17:55
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

דיווח ב'אס': רודיגר ואלאבה יעזבו את ריאל בקיץ

בספרד טוענים שהבלאנקוס יצרפו בלם בכיר בקיץ הבא, ובעקבות כך הגרמני והאוסטרי ייפרדו בעוד שנה כשחקנים חופשיים אחרי שיסיימו את החוזה שלהם בקבוצה

דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר (IMAGO)
דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר (IMAGO)

מסתמן שריאל מדריד תצרף בלם בכיר בקיץ הבא, כשלא מעט שמות עלו כמו וויליאם סאליבה, מארק גואהי וגם איברהימה קונאטה, וכרגע יש למועדון לא מעט שחקנים שם כמו אדר מיליטאו, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה וגם ראול אסנסיו, ולכן היום (שני) ב’אס’ הספרדי יוצאים עם דיווח מעניין על כך ששניים מהרשימה הזו יעזבו בקיץ הקרוב.

השם הראשון והמעט פחות מפתיע הוא של אלאבה, שבקושי משחק בשנים האחרונות ומרוויח חוזה גבוה מאוד. במועדון רצו להראות לו את הדרך החוצה כבר בקיץ הזה, אבל האוסטרי התעקש להישאר בגלל החוזה הגבוה שלו, אותו הוא מסיים בקיץ הבא, וב’אס’ טוענים שההחלטה נפלה רשמית והוא יעזוב כשחקן חופשי בעוד שנה, בקיץ 2026.

השם השני הוא מעט יותר מפתיע, ומדובר דווקא בבלם בכיר מאוד בסגל של צ'אבי אלונסו, וזה אנטוניו רודיגר. גם כאן נראה שהמאמן קיבל החלטה להמשיך עם השלד הצעיר של מיליטאו, האוסן ואסנסיו, בנוסף לבלם שיצורף בקיץ הבא, ורודיגר בן ה-32, שגם כן מסיים חוזה בקיץ הבא, צפוי לעזוב את ריאל מדריד כשחקן חופשי בחינם אחרי שנים מוצלחות מאוד במדים הלבנים.

