יום שני, 08.09.2025 שעה 20:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

חביבאללה יהיה כשיר למכבי ת"א, הבלמים ייעדרו

הקבוצה משפת הכנרת ממשיכה להתאמן לקראת המשחק מול האלופה. שחקן הכנף בתמונת ההרכב, באצ'ו הפצוע וסאמביניה המורחק ייעדרו. ומה לגבי הכרטיסים?

|
והיב חביבאללה (חג'אג' רחאל)
והיב חביבאללה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה ממשיכה להתאמן לקראת המשחק הקשה הצפוי לה בשבת, מול האלופה, מכבי תל אביב (20:00, גרין). מהאימונים ממשיך להיעדר אונדרז' באצ'ו הפצוע, שיחמיץ את המשחק. מי שעוד יחמיץ כמובן את המשחק הוא הבלם השני, סאמיביניה, שהורחק מול הפועל באר שבע.

בניגוד אליהם, והיב חביבאללה חזר לאימונים ועשוי לפתוח בכנף הימנית, במערך של שלישיית בלמים, במקום רון אונגר. את תפקיד הבלמים צפויים למלא הארון שפסו, דוד קלטינס ועומר יצחקי. 

אלירן חודדה שם דגש גדול מאוד על הריכוז לאורך כל שלבי המשחק. "באר שבע הענישה אותנו קשות על כל רגע של רפיון וחוסר ריכוז. אם זה יקרה שוב מול מכבי ת''א, נענש באותה מידה", אמר שחקן בקבוצה. 

בקבוצה מקווים לאצטדיון מלא בשבת. כ-3,000 כרטיסים הועברו לאוהדי מכבי ת''א ולאחר שיימכרו, באישור המשטרה, יועברו כ-500 נוספים.

