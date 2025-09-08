הראשון לעונה: כפר קאסם ניצחה 2:4 את מכבי יפו

בצל פגרת הנבחרות, המחזור השלישי בליגה הלאומית המשיך הערב (שני) עם שלושה משחקים, כאשר מ.ס כפר קאסם השיגה ניצחון ראשון העונה עם 2:4 על מכבי יפו, שעדיין ללא נקודות בליגה. בנוסף, הפועל ראשון לציון גברה 0:1 על הפועל רעננה, ומכבי הרצליה הביסה 1:4 את הפועל נוף הגליל.

מ.ס כפר קאסם – מכבי קביליו יפו 2:4

מצד אחד, המארחת, שכאמור השיגה את ניצחונה הראשון בליגה והיא עם חמש נקודות מתוך תשע אפשריות, כשמנגד הבולגרים של אלון זיו שעדיין ללא נקודות בליגה. החבורה של אדהם האדיה עלתה ראשונה על הלוח בדקה ה-35 משער של סאמח מרעב, כשאגו קריסטיאן הכפיל את היתרון בדקה ה-58.

הקצב מעט נרגע, אך הסיום היה מצוין מבחינה שתי הקבוצות והניב ארבע שערים בשמונה דקות בלבד. זה התחיל עם זה שהמארחת עלתה ל-0:3 משער של זאפר עיסא, גיל יצחק השווה שתי דקות מאוחר יותר, נואף בזיע החזיר את היתרון לשלושה שערים עם גול בתוספת הזמן, אך עד לפני הסיום, סאמי אדם כבש שער נוסף וחתם את התוצאה.

אלון זיו: “אין ספק שלא פתחנו טוב את העונה, עוד לא התחברנו יש לנו בעיות בקבוצה. אחת מהן זה כמות השערים שאנחנו מקבלים, נפילה מנטלית לאחר קבלת שערים זה קרה לנו גם בטוטו שמספר פעמים הצליחו להפוך מולנו את התוצאה. בליגה זה לוקח אותנו למקומות לא טובים. צריך לעשות כמה חושבים, אין ברירה אחרת. המצב לא טוב וזה לא פתאום יסתדר לבד

אלון זיו (שחר גרוס)

“פליטר שחקן טוב, שחקן ליגה שהוכיח את עצמו. אבל זה לא יפתר על ידי שחקן אחד או שניים. יש פה הרבה עבודה אנחנו צריכים להסתכל על כל הקבוצה. אני תמיד אומר שכולם צריכים לעשות הגנה, וכולם עושים התקפה. צריך לדעת לתקן ולסדר את הדברים האלה, כדי להראות יותר טוב".

אדהם אדייה: “אנחנו קבוצה מאוד מאוד צעירה. כל השחקנים שנכנסו במחצית השנייה בחילוף זה שחקנים ששיחקו בנוער בליגה השנייה בעונה שעברה. אני שמח מאוד שהם גם משתתפים וגם מבקיעים. נור וזעפר שזה חבר’ה שפותחים בהרכב שלא אמורים להיות בהרכב. הם עושים את העבודה מצוין. ברגעים כאלה צריך להסתכל על הכוס המלאה, שפה אנחנו מרוויחים סגל מקומי טוב.

"לפי דעתי המשחק של היום היה פחות טוב מהמשחקים של פתיחת העונה וגביע הטוטו. זה קורה, אבל היינו היום מאוד תכליתים. למדנו את יפו ידענו שהם קבוצה מאוד איכותית עם שחקני התקפה מצוינים. אבל כל עוד שאנחנו נסגור אותם, המשחק ילך לכיוון שלנו. כל מה שעשינו בהתקפה פגענו ואני שמח מאוד".

אדהם האדיה (שחר גרוס)

“אגו קריסטיאן עלה היום פצוע וגם נגד עכו עלה פצוע הוא נותן את הנשמה שלו, שחקן צעיר שרוצה להוכיח את עצמו. היה בנוער שלנו בעונה שעברה. יאמר לזכות ההנהלה שהיא מאוד מאמינה בצעירים, בשחקנים של הנוער וכך גם אני. זה מתבטא במשחק, אנחנו רואים שחקנים צעירים שהם נותנים לנו את הגולים.

“הקבוצה ב-3 משחקים האחרונים הבקיעה 7 גולים, שזה נתון מצוין. אנחנו גם לשפר את הדקות שקיבלנו בהם גולים, אני כועס מאוד על זה. לא צריך לקבל גולים כאלה. אבל צריך להיות עם רגליים על הקרקע, להמשיך לעבוד חזק. אנחנו קבוצה מאוד צעירה, ומאוד מוגבלת מבחינת הסגל. משתמשים עם מה שיש וצריך להמשיך לשאוף קדימה ולעבוד עוד יותר קשה.

“השאיפות של קאסם העונה היא להישאר בליגה חד וחלק. אין לנו שום לגיטמציה לחשוב אחרת. לא לשכוח שאנחנו בנינו קבוצה וקיבלנו קבוצה. לפני חודש אני התעסקתי בשתי קבוצות, קבוצה חסומה וקבוצה לא חסומה. זאת הייתה עבודה קשה מאוד אני גם מאבד עם הצוות הרבה הרבה אנרגיות, יש כאן הרבה שחקנים צעירים שצריך ללמד אותם לדחוף אותם בדקות שהם צריכים, באימונים בהכל, אבל אנחנו שמחים מהעבודה, רואים שהקבוצה שמחה קבוצה טובה. גם כשהיא פחות טובה היא לא נשברת וממשיכה. והיום אני שהשחקנים קיבלו מסטיק, שלוש נקודות, 4 גולים, נסתכל קדימה”.

עומר בירן מקבל כבוד (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם (שחר גרוס)

מ.ס כפר קאסם - מכבי יפו (שחר גרוס)

רונן פרץ (שחר גרוס)

דקה 35, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: כדור קרן מדויק של דאבור הוגבה לרחבה, סאמח מרעב עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

סאמח מרעב אחרי השער (שחר גרוס)

דקה 58, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: הגבהה מצד ימין הגיעה לאגו קריסטיאן שעלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)

דור אלו וגיל יצחק (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו מאוכזבים (שחר גרוס)

דקה 87, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:3: זו כבר תבוסה. זאפר עיסא קיבל את הכדור ברחבה וכבש.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

דקה 89, שער! מכבי יפו צימקה ל-3:1: גול כבוד, מעט מדי מאוחר מדי. הרמה מדויקת מצד שמאל מצאה את גיל יצחק שעלה מעל כולם ונגח לרשת.

דקה 90+3, שער! כפר קאסם עלתה ל-1:4: טעות בהגנת יפו, נואף בזיע ניצל זאת ורץ כל הדרך אל השער.

שחקני מ.ס כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מכבי יפו מאוכזבים (שחר גרוס)

דקה 90+5, שער! מכבי יפו צימקה ל-4:2: איזה קצב אדיר בסיום, כשהפעם סאמי אדם ביצע פעולה אישית ברחבה וכבש.

שחקני מכבי יפו חוגגגים (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון – הפועל רעננה 0:1

לעומת המשחק שלמעלה, פה לא ראינו יותר מדי שערים, אך הגול שקיבלנו – היה הכי יפה הערב, כשהוא כמובן גם הכריע את ההתמודדות. בדקה ה-39, שי סבח לקח את הכדור חופשי לגמרי ושחרר בעיטה עוצמתית היישר לחיבורים. הכתומים מעין היין השיגו ניצחון שני ועלו למקום הראשון עם שבע נקודות, רעננה מנגד במקום ה-11 עם שלוש נקודות.

דקה 39, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: וואו! שי סבח לקח את הכדור והתקדם חופשי לגמרי, שחרר בעיטה עוצמתית לחיבורים מכ-25 מטרים, לדור חברון לא נותר סיכוי.

מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל 1:4

האורחת ספגה הפסד שלישי ברציפות והיא במקום ה-15 וכמובן ללא נקודות עדיין, כשמנגד המארחת חגגה. זה התחיל עם ווילנטון אפונזה קראבאלי שכבש בדקה ה-27, שי מוסינקו השווה בדקה ה-35, אך אז אילון ירושלמי השלים צמד בדקות 43 ו-90+3, כשבתווך אוהד ברזילי הוסיף בדקה ה-82 ומכבי הרצליה חגגה כל הדרך אל ניצחון שני בליגה, שהעניק לה את המקום השלישי.

דקה 27, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: כדור עומק נשלח לווילינטון אפונזה קראבאלי, שהתקדם מעט ועל שמירה של בלם, שחרר בעיטה שטוחה מתחת לרגליים של השחקן היישר לפינה של מתן עמבר.

דקה 35, שער! הפועל נוף הגליל השוותה ל-1:1: אחרי ערבוביה בהגנה, שי מוסינקו קיבל את הכדור ובנגיעה בעט מדויק לרשת.

דקה 43, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:2: המארחת קיבלה פנדל, אילון ירושלמי ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל וכבש.

דקה 82, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:3: טעות גדולה בהגנת נוף הגליל, אוהד ברזילי חטף את הכדור, חלף על פני מתן עמבר ומול שער ריק כבש.

דקה 90+3, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:4: זו כבר תבוסה. הקפטן, אילון ירושלמי, קיבל את הכדור ברחבה, עבר את השומר שלו נפלא וכבש.