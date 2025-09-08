יום רביעי, 10.09.2025 שעה 14:15
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

חוזר לאוסטריה: שון וייסמן חתם בבלאו וייס לינץ

החלוץ עזב את ספרד וחזר למדינה בה התחיל את הקריירה האירופית, כשחתם רשמית בשורות הקבוצה מהמקום האחרון בליגה הבכירה. כבש שני שערים בעונה שעברה

|
שון וייסמן חוגג (רויטרס)
שון וייסמן חוגג (רויטרס)

אחרי שש שנים, שון וייסמן חוזר לאוסטריה. החלוץ הישראלי חתם היום בקבוצה חדשה – בלאו וייס לינץ מהמקום האחרון בבונדסליגה האוסטרית, בה ינסה לחזור לעצמו לאחר תקופה שבה לא שיחק באופן רציף בגרנאדה הספרדית. השחקן חתם באמצעות סוכנו גלעד קצב.

וייסמן כזכור חווה את הפריצה הגדולה שלו בכודרגל האירופי במדי וולפסברגר האוסטרית, אז רשם עונת שיא עם 30 שערי ליגה שזיכו אותו במעבר יוקרתי לוויאדוליד הספרדית. בעונתו הראשונה, וייסמן כבש שישה שערים אך ירד עם ויאדוליד לליגה השנייה, לפני שכבש 20 שערים בסגונדה והעפיל עם הקבוצה בחזרה ללה ליגה. 

אחרי עונה נוספת בוויאדוליד, וייסמן עבר לגרנאדה, אך שם לא נחל הצלחה גדולה, כשלא הצליח לקבע את מקומו בהרכב לאורך רוב התקופה, שכללה גם השאלה של חצי עונה בסלרניטנה האיטלקית בסרייה א’. העונה, החלוץ רשם שתי הופעות בליגה השנייה בספרד, כאשר בעונה שעברה הוא כבש שני שערים והוסיף שני בישולים. 

שון וייסמן מוצג (פרטי)שון וייסמן מוצג (פרטי)

כעת, וייסמן מגיע לקבוצה במצב לא פשוט בכלל. אחרי חמישה מחזורים, בהם השיגה נקודה אחת בלבד מ-15 אפשריות וכבשה שני שערים בלבד, לינץ נועלת את הטבלה. 

גלעד קצב (פרטי)גלעד קצב (פרטי)
