יום שני, 08.09.2025 שעה 13:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

צפו: לאמין איבד את הדרכון ועדיין תקוע בטורקיה

כוכב נבחרת ספרד, שכיכב ב-0:6 על טורקיה, הבחין בכך שאיבד את דרכונו כשכבר היה על האוטובוס בחזרה מהאצטדיון, חזר לחדר ההלבשה ולא מצא אותו. צפו

|
לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)
לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)

אירוע לא שגרתי נרשם אמש (ראשון) בטורקיה, בסיום הניצחון המוחץ של ספרד 0:6 על הנבחרת המקומית. לאמין ימאל, שכיכב במדי לה רוחה, מצא את עצמו במצב לא נעים במיוחד לאחר סיום ההתמודדות.

על פי סרטון שפורסם ברשתות החברתיות, לאמין חיפש דקות ארוכות את הדרכון שלו באצטדיון, ואף שב לחדר ההלבשה במטרה לאתר את המסמך החיוני על מנת לעלות לטיסה, אך לא הצליח למצוא אותו.

בסופו של דבר, הכוכב הצעיר נאלץ לעזוב את המתחם מבלי שהדרכון בידיו, מה שעורר דאגה הן בקרב אנשי הקבוצה והן בקרב אנשי ההתאחדות הספרדית שליוו אותו.

האירוע הזה, גם אם נראה שולי, עלול לסבך את השחקן מבחינה לוגיסטית, שכן מדובר במסמך הכרחי להמשך שהותו ונסיעותיו. כעת, במועדון ובנבחרת עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות, והמאמצים לאתר את הדרכון נמשכים, כשהשחקן עדיין שוהה בטורקיה ללא יכולת לחזור לספרד. צפו: 

ספרד למעשה סיימה את פגרת הנבחרות, לאחר שרשמה בשני משחקיה הראשונים במוקדמות המונדיאל ניצחונות 0:3 על בולגריה ו-0:6 על טורקיה. בתום הפגרה, בעוד כשישה ימים, ברצלונה ולאמין ימאל יפגשו את ולנסיה במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */