צפו: לאמין איבד את הדרכון ועדיין תקוע בטורקיה

אירוע לא שגרתי נרשם אמש (ראשון) בטורקיה, בסיום הניצחון המוחץ של ספרד 0:6 על הנבחרת המקומית. לאמין ימאל, שכיכב במדי לה רוחה, מצא את עצמו במצב לא נעים במיוחד לאחר סיום ההתמודדות.

על פי סרטון שפורסם ברשתות החברתיות, לאמין חיפש דקות ארוכות את הדרכון שלו באצטדיון, ואף שב לחדר ההלבשה במטרה לאתר את המסמך החיוני על מנת לעלות לטיסה, אך לא הצליח למצוא אותו.

בסופו של דבר, הכוכב הצעיר נאלץ לעזוב את המתחם מבלי שהדרכון בידיו, מה שעורר דאגה הן בקרב אנשי הקבוצה והן בקרב אנשי ההתאחדות הספרדית שליוו אותו.

האירוע הזה, גם אם נראה שולי, עלול לסבך את השחקן מבחינה לוגיסטית, שכן מדובר במסמך הכרחי להמשך שהותו ונסיעותיו. כעת, במועדון ובנבחרת עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות, והמאמצים לאתר את הדרכון נמשכים, כשהשחקן עדיין שוהה בטורקיה ללא יכולת לחזור לספרד. צפו:

Lamine Yamal lost his passport in Turkey.

After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

ספרד למעשה סיימה את פגרת הנבחרות, לאחר שרשמה בשני משחקיה הראשונים במוקדמות המונדיאל ניצחונות 0:3 על בולגריה ו-0:6 על טורקיה. בתום הפגרה, בעוד כשישה ימים, ברצלונה ולאמין ימאל יפגשו את ולנסיה במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית.