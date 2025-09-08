"דמבלה מעולם לא דחף את עצמו באימוני צרפת"

אוסמן דמבלה שוב בכותרות, הפעם בעקבות פציעה שגרמה לעימות חזיתי בין פאריס סן ז'רמן לנבחרת צרפת. ביום שישי נפצע כוכב הטריקולור בירכו הימנית במהלך הניצחון 0:2 על אוקראינה, וכעת הוא ייעדר לפחות שישה שבועות, מה שיגרום לו להחמיץ את משחק הפתיחה של ליגת האלופות מול אטאלנטה ואת המפגש מול קבוצתו לשעבר, ברצלונה.

בתוכנית ‘After Foot’ ברדיו הצרפתי חשף העיתונאי דניאל ריולו פרטים על ההבדלים בגישה בין אנשי המקצוע של פ.ס.ז' לבין צוות הנבחרת בכל הקשור לדמבלה. לדבריו, בעוד במועדון הפריזאי האימונים מבוססים על נתוני GPS מדויקים ומעקב הדוק אחרי קצב ומהירות הריצה של השחקנים, בצוות של דידייה דשאן לא הקפידו על אותם גבולות.

"הוא אף פעם לא דחף את עצמו באימוני הנבחרת", אמר ריולו. "בפ.ס.ז' אם הוא לא עובר את רף ה-29 קמ"ש, הוא בכלל לא משחק. אצל דשאן הוא עלה לשחק. זה הבדל עצום בגישה". לדבריו, בפאריס מקפידים לעצור את דמבלה בכל פעם שהוא מנסה להאיץ מעל המגבלות שנקבעו, מחשש לפציעה.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

ריולו לא חסך ביקורת גם מהמאמן הלאומי: "דשאן טוען שיש מועדונים שלא מתקשרים או לא מוסרים מידע, אבל במקרה של פ.ס.ז' זה פשוט לא נכון. המועדון התריע עוד בסוף אוגוסט על השבריריות של דמבלה, ושלח לנבחרת את כל התיק הרפואי שלו. ההמלצה הייתה חד משמעית, הוא לא כשיר לשחק".

בפאריס רואים בדברים של דשאן התחמקות ומאשימים את הצוות הרפואי של הבלוז בחוסר מקצועיות. "אם הרופאים של הנבחרת טענו שהוא כשיר ובכל זאת קרה מה שקרה, אז צריך לשאול ברצינות אם הצוות הזה פשוט לא מקצועי", הוסיף ריולו.

הצהרה רשמית שפרסמה פ.ס.ז' לאחר הפציעה הלכה באותו הקו: ביקורת ישירה על הטיפול של הנבחרת בכוכב בן ה-27, שנחשב לאחד המהירים בעולם, אך גם לאחד הרגישים מבחינה פיזית. לפי הדיווחים בצרפת, זהו עוד פרק בסכסוך המתמשך בין המועדונים הגדולים לבין הנבחרות הלאומיות סביב ניהול עומסים ושחרור שחקנים לפגרת הנבחרות.