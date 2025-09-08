יום שני, 08.09.2025 שעה 08:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

העימות בין גולר ללאמין ימאל מסעיר את ספרד

אחרי השער השישי של לה רוחה, כוכב ריאל מדריד וטורקיה ניסה להוציא כדור חופשי, שחקן ברצלונה עמד בדרכו והחל קרב דחיפות: "ניצוצות עפו באוויר"

|
ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)
ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)

במהלך הניצחון המרשים 0:6 של נבחרת ספרד, נרשמה סצנה לוהטת בין שני הכישרונות הגדולים של הדור הבא, לאמין ימאל מברצלונה וארדה גולר מריאל מדריד. האירוע התרחש כאשר גולר עמד להוציא כדור חופשי, אך ימאל הציב את עצמו מול הכדור ומנע ממנו להתחיל את המהלך. הטורקי הגיב בדחיפה חדה, וימאל לא נשאר חייב.

הרגע הזה הצית מיד את האווירה על הדשא והבליט שוב את היריבות הנצחית בין ריאל מדריד לברצלונה. למרות שהעימות לא גלש מעבר לדחיפות ומבטים חדים, הוא סימל היטב את הקרב על הכבוד בין שני שחקנים צעירים שנחשבים לפנים של העתיד האירופי: “ניצוצות עפו באוויר”, נכתב על כך ב’מארקה’.

העימות התרחש לאחר שערה השישי של ספרד, רגע שבו גולר הגיב בעצבנות. המבט ההדדי ביניהם המחיש שאין לשום צד כוונה לוותר, אפילו במשחק בין-לאומי בו שניהם לובשים את אותם הצבעים.

ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)

עוד לפני המשחק, המאמן לואיס דה לה פואנטה שיבח את השניים: "לאמין וארדה הם שני כדורגלנים אדירים. ימאל מלא תשוקה להמשיך לצמוח, וזה דבר טוב עבור הקבוצה". הציפייה לדבריו רק הגבירה את המתח סביב הדו קרב העתידי, שהגיע מוקדם מהצפוי.

מה שנראה כמו דחיפה קטנה הפך לסמל של "מיני-קלאסיקו": ימאל, רק בן 18, מייצג את התקווה החדשה של ברצלונה, בעוד גולר, שהוחתם ככוכב העתיד של ריאל מדריד, נושא על גבו את שאיפות המועדון ממדריד. שניהם משמשים סמל לא רק לקבוצותיהם אלא גם לגאווה של אוהדים רבים.

ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)ארדה גולר ולאמין ימאל (IMAGO)

בסיום, למרות המתח, התוצאה דיברה בעד עצמה: ספרד דרסה, טורקיה קרסה, וגולר היה זה שנשאר "במקומו", גם אחרי העימות וגם מול לוח התוצאות. אך מעבר לכך, נכתב פרק נוסף בסיפור יריבות עתיק, שכבר עכשיו נראה שימשיך להתעצם עם השנים דרך שני הכוכבים הצעירים.

