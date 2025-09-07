יום ראשון, 07.09.2025 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

לייבוביץ' ישפוט את הפועל ת"א נגד בית"ר י-ם

נקבע השופט שינהל את ההתמודדות הלוהטת בבלומפילד (15.9), ברמן תשפוט את מכבי חיפה מול אשדוד וגרינפלד את מכבי ת"א נגד טבריה. מי ישפוט את ב"ש?

|
גל לייבוביץ' (עמרי שטיין)
גל לייבוביץ' (עמרי שטיין)

המחזור השלישי של ליגת העל יתחיל בשבת הקרובה (13.9) מיד אחרי סיום פגרת הנבחרות. באותו סיבוב מצפים לנו משחקים גדולים, כולל מפגש מסקרן במיוחד בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים – התמודדות אותה ישפוט גל לייבוביץ’.

לייבוביץ’ לא יהיה לבד במשחק בין האדומים לירושלמים, שייערך ביום שני (15.9) בשעה 20:30 באצטדיון בלומפילד. יעזרו לו עומר ברבירו ועידן ברנשטיין כקוונים, כמו גם לוי גל, ניב שטייף ושלומי בן אברהם בעמדת ה-VAR.

איגוד השופטים פרסם היום (ראשון) את כל רשימת השופטים שתנהל את שאר המשחקים בזירה המקומית – ספיר ברמן תשפוט את מכבי חיפה נגד אשדוד, אוראל גרינפלד ישפוט את עירוני טבריה נגד מכבי תל אביב ואוהד אסולין ינהל את המשחק בין הפועל ירושלים להפועל באר שבע.

כמו כן, אביב קליין יהיה השופט במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, יוני קלז יהיה השופט במשחק בין עירוני קריית שמונה למכבי בני ריינה ויגאל פריד ינהל את ההתמודדות בין בני סכנין להפועל חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */