יום ראשון, 07.09.2025 שעה 16:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הפועל חיפה סיכמה: פיצוי של 3 חודשים לג'ידו

האדומים מהכרמל סגרו על גמר חשבון עם השחקן שגמר את העונה כבר בתחילתה עקב פציעה קשה. הוא ינותח בצרפת ובמועדון מקווים להחתימו אחרי שיעבור שיקום

|
סלאם ג'ידו (IMAGO)
סלאם ג'ידו (IMAGO)

הפועל חיפה הגיעה להסכם על גמר חשבון עם סלאם ג’ידו שגמר את העונה כבר בתחילתה: פיצוי של שלושה חודשים. במועדון אמרו כי גמר החשבון עמו בוצע באופן מוסכם ומכבד בין הצדדים.

ג’ידו עצמו העדיף לעשות את הניתוח והשיקום בצרפת. בעצם בשלב זה הוא מסיים את דרכו בהפועל חיפה, אבל במועדון מקווים שלאחר השיקום תיפתח האפשרות להחתים אותו לעונה נוספת היות והיו מרוצים מאוד ממנו מקצועית.

כזכור, ג’ידו חתם בהפועל חיפה רק באמצע חודש יולי, אז הצטרף בחוזה לעונה עם אופציה לעונה נוספת. הקשר בן ה-25 ששיחק בשנתיים האחרונות בליגה האלג’יראית, גדל במחלקת הנוער של מונאקו ובהפועל חיפה בנו עליו.

אלא שג’ידו נפצע בצורה רצינית במשחק מול הפועל ירושלים. לאחר מכן הוא נבדק והתברר שיש לו קרע מלא ברצועה הצולבת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */