הפועל חיפה סיכמה: פיצוי של 3 חודשים לג'ידו

הפועל חיפה הגיעה להסכם על גמר חשבון עם סלאם ג’ידו שגמר את העונה כבר בתחילתה: פיצוי של שלושה חודשים. במועדון אמרו כי גמר החשבון עמו בוצע באופן מוסכם ומכבד בין הצדדים.

ג’ידו עצמו העדיף לעשות את הניתוח והשיקום בצרפת. בעצם בשלב זה הוא מסיים את דרכו בהפועל חיפה, אבל במועדון מקווים שלאחר השיקום תיפתח האפשרות להחתים אותו לעונה נוספת היות והיו מרוצים מאוד ממנו מקצועית.

כזכור, ג’ידו חתם בהפועל חיפה רק באמצע חודש יולי, אז הצטרף בחוזה לעונה עם אופציה לעונה נוספת. הקשר בן ה-25 ששיחק בשנתיים האחרונות בליגה האלג’יראית, גדל במחלקת הנוער של מונאקו ובהפועל חיפה בנו עליו.

אלא שג’ידו נפצע בצורה רצינית במשחק מול הפועל ירושלים. לאחר מכן הוא נבדק והתברר שיש לו קרע מלא ברצועה הצולבת.