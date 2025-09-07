"זה אסון, בפעם הבאה גם נהיה עם צבע ניטרלי?"

הרוכבים של ‘ישראל פרמייר טק’ עוברים תקופה קשה במיוחד בספרד, זאת בעקבות המרוץ וואלטה אספניה הנערך שם, כשמפגינים פלסטינים חסמו לא פעם את הרוכבים, רדפו אחריהם עם דגלים, ואף הובילו לקטע שלם שבוטל עקב ההפגנות. המצב הוביל לכך שהקבוצה הישראלית הורידה את השם “ישראל” ממדיה. צדוק יחזקאלי, דובר ‘ישראל פרמייר טק’, הסביר את הדברים בראיון לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, כשעו”ד דליה בושינסקי, שנלחמת בארגוני ספורט שמנסים להחרים את ישראל, הגיעה להתעמת איתו בנושא.

קודם כל צדוק, תסביר לנו מה עומד מאחורי המהלך?

יחזקאלי: ”עומדת סיטואציה שלא הכרנו בעבר, אתם מלווים אותנו כבר שנים, תמיד תוקפים אותנו מחאות וארגוני חרם שרואים אותנו כסמל ומנצלים זאת כדי למחות נגדנו. עמדנו בפני קפיצת מדרגה מאוד גדולה, הייתי שם בחציית הקו האדום הראשון כשפרצו למסלול, סיכנו את חיי הרוכבים, זה יכול היה להיגמר באסון. לצערנו זה לא הופסק, ידענו שתהיה בעיה קשה שם, וזה אכן קרה, אני לא רוצה לספר מחזות שאני ראיתי בבילבאו כשאלפי פלסטינים עומדים ומנסים להיכנס פנימה. כולנו אוהבי כדורגל, אני מכיר את האוהדים שמתלהמים, אבל יש מחסומים שם ואצטדיונים ובודקים, פה אין דבר כזה, הכל פתוח”.

זה לא לתת להם ניצחון?

”תן לי לתת טיעון נגדי, בוא נסתכל על הסיטואציה והיכן הקבוצה עומדת – לחצים לעזוב את המרוץ, אתם מכירים את זה, לא מספיק שאנחנו קורבנות, אחד ממארגני המרוץ קרא לנו לעזוב, רוצים אותנו בחוץ, גם שר החוץ הספרדי התערב ואמר שאם תלוי בו גם הוא מעדיף שזה יקרה. אני מבין את החשיבות להמשיך את המרוץ, להגיע למדריד ולהתחרות בהצלחה, לעזוב את המרוץ ייצר השלכות גדולות”.

מפגינים פרו פלסטינים בספרד (ישראל פרמייר טק)

כשהורדת את הסמלים אז מידרת כבר, כאילו אתם לא מייצגים את ישראל.

”הורדנו בגלל האיום הביטחוני, הרוכבים בלחץ אדיר. טעות של סילבן אדמס? לדעתי לא. כשאתה מבין שהרוכבים בלחץ אדיר, יש רוכבים בינלאומיים גם, אולי לישראלי יש הבנה יותר גדולה, להם לא, הם צריכים להתחרות ככה ובהחלט היה לנו שיקול, שאם יזהו אותם פחות אז יהיה יותר קל, ועשינו את השיקול בכאב, ומקווה שנגיע למדריד. זה היה שיקול בטחוני פלוס הצורך לאפשר לרוכבים לרכוב בבטחה ובשקט עד סוף המרוץ הזה”.

דליה בושינסקי, מה את חושבת?

”אני יושבת ומתפוצצת, למה? אני חושבת שזה צעד נוראי שיש לו השלכות על כל הספורט שלנו, זה לגמרי ניצחון לצד של הרעים, אני לא רוצה להיכנס למה שאני חושבת, אבל זו כניעה מוחלטת לכל הפרו פלסטינים. אני לא יודעת איפה איגוד האופניים והוועד האולימפי שיתנערו מהאירוע הזה, מה שיקרה זה דומינו”.

זו קבוצה פרטית, לא נבחרת.

”סילבן תומך באיגוד האופניים ומזוהה עם זה, אז היה נכון שהם יבואו ולא משנה מה קורה בקבוצות פרטיות, הסכנה היא ההשלכות בהמשך. נלחמים עם תקציבים ובלי, כדי שקבוצות תשתתפנה תחת הדגל של ישראל, מה יקרה פעם הבאה? ישראל תשחק עם חולצות בצבע ניטרלי?”

את צודקת, זה כמו שישראל תעלה מול איטליה בלי דגלים ובמכבי יעלו בלי.

עו”ד בושינסקי: ”בדיוק, הייתה קבוצת בייסבול של בנות שעמדו ושיחקו במגרש עם הפגנה פרו פלסטינית. מה זה לחצים? ילדות יכולות לעמוד בלחצים? ילבשו חולצות אחרות? אני כמעט בוכה, אני מעריכה כל אחד שתורם לספורט הישראלי, אבל זה אסון. אנחנו מובילים קו, אנחנו, עורכי הדין שנמצאים בספורט, בשחמט ובפריזבי וכו’, אנחנו מובילים קו, משתתפים עם הדגל, עם ישראל. בואו נשים חולצות של פלסטין וזהו, ואז הכל יהיה בסדר”.

נדב רייסברג ללא "ישראל", "בואו נשים חולצות של פלסטין וזהו" (ישראל פרמייר טק)

צדוק: “הקצנה חברים, אל תגזימו. אנחנו קיבלנו החלטה מתוך שיקולי ביטחון. הצורך להמשיך במרוץ הזה הוא חשוב, אנחנו לא מדברים על שחקני שחמט או כדורגל, אנחנו רוצים את ביטחונם של הרוכבים שלנו, אל תצעקי, זה לא קרב צעקות. אנחנו בארצות הברית, התחרינו עם המדים ועם ישראל בקדמת המדים, אין בעיה ביטחונית, ממשיכים לעשות את זה, כאשר נוצרת בעיה ספציפית ויש עדיפות, ותסכימו שאנחנו בסיטואציה שונה כי אנחנו לא יכולים להגן, אז תסכימו שלא ניקח את הסיכון”.

סילבן אדמס לא אמר שהוא לא יוריד לעולם את השם של ישראל מקבוצת הרכיבה?

צדוק: “אנחנו קבוצה ישראלית”.

עו”ד בושינסקי: “אתם לא קבוצה ישראלית, אתם קבוצה של עסקן”.

עודד קוגוט ונדב רייסברג (מימין ומשמאל) רוכבים לצדם של סילבן אדמס ורוני בר און (נועה ארנון)

אם אתה לא שם את הסמל של ישראל, זה להיות שפן.

צדוק: ”השם של ישראל פרמייר טק מופיע, באופן ספציפי בסיטואציה שנוצרה, החלטנו שיותר נכון להוריד את השם ולהסתפק בשם אחר”.

יותר לא תופיעו עם השם ישראל או שזה חד פעמי?

צדוק: ”כרגע בספרד זו ההחלטה, אם נבין שיש סכנה לחיי הרוכבים שלנו ויותר טוב להחליף למגן דוד אז זה מה שיקרה, ביטחון הרוכבים זה מעל הכל, אם יקרה משהו אז נצטרך לקחת אחריות. אני לא ראיתי קבוצות כדורגל מסתובבות בלי שמירה”.

עו”ד בושינסקי: “תביא שמירה. האחריות היא של המארגנים, אתה מדבר כאילו אתה הראשון שנתקל בדברים כאלה, אתה לא”.

עו"ד דליה בושינסקי, "תביא שמירה. האחריות היא של המארגנים" (מערכת ONE)

צדוק: “משטרת ספרד לא יכולה להגן על כל מטר, אתם ראיתם את המחזות שם? אם ייפגע רוכב אז נכנענו לטרור? יש כוחות משטרה, בואו תשמעו תקרית שקרתה אתמול. אם הבן שלך היה רוכב אתמול ולא הייתי מגן, מה היית אומרת? בואו תשמעו מה קרה אתמול, כשעמדנו לצאת, הגיעו 4-5 רוכבים של קבוצות אחרות שהותקפו על ידי המפגינים של הפרו פלסטינים, זרקו עליהם חפצים, הרכב שלנו חמק לאזור אחר, באותה מידה יכולנו להיקלע לשם. תראו את גובה הלהבות”.

עו”ד בושינסקי: “אף אחד לא מתווכח שאתם בסכנה, אבל תתבעו אותם ותפוצצו את זה, תדרשו את זה. המארגנים צריכים לאבטח את זה, אם הם לא מסוגלים זו בעיה שלהם. אני לא יודעת אם אני מדברת עם אבו עוביידה או צדוק יחזקאלי. אני רק מקווה שאיגוד האופניים והוועד האולימפי יוקיעו את זה, כי הנה יחשבו שהעיפו את האופניים, ואז יעיפו את הכדורגל ועוד ועוד. מקווה שיתנערו מזה, אבל יש בעיה כי זה סילבן אדמס, ואי אפשר לבקר אותו, בוא נראה אותם כי הוא תורם, למה הם שותקים? אתה פנית אליהם כדי שיתנו תגובה?”

הם קבוצה פרטית.

עו”ד בושינסקי: ”הם מייצגים גם את ישראל”.