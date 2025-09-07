עשרות ילדות לא יכולות להמשיך לשחק כדורגל

עשרות ילדות שרוצות להמשיך לשחק כדורגל מוצאות את עצמן תקועות, בעקבות האיחוד המוזר שבמסגרתו הפועל פתח-תקווה נשים הפכה למכבי חולון. שמעון מימון, סגן יו״ר ההתאחדות לכדורגל, העביר את העמותה שניהל במשך שנים לידי מכבי חולון החדשה והמהלך עורר סערה. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

עשרות הורים מסרבים לשלוח את בנותיהם לאימונים ולמשחקים בחולון, במקום בפתח-תקווה. כך נעלמה למעשה קבוצת הנשים של הפועל פ״ת, לאחר שראש העיר רמי גרינברג סגר את הברז ולא הקצה לה מגרשים בעיר.

הכול התחיל כאשר צורי עטר, מאמן לשעבר וחבר הנהלה, עזב את הקבוצה במחאה על דרך הניהול. עטר, העובד בעיריית פ״ת, סיפר: “ראש העיר שאל מדוע עזבתי. עניתי שהחלטות התקבלו ללא שיתוף ולא יכולתי להמשיך כך”.

בינתיים מנסות מכבי פ״ת והפועל פ״ת גברים להקים מסגרות אלטרנטיביות לילדות. ביום שישי התקיימה פגישה בנוכחות יהודה כפיר (מכבי פ״ת), תמיר חופי (הבעלים של מכבי חולון), ושמעון מימון.

מימון אמר: “לא רציתי להגיע לפגישה, אבל שינו זוארץ ביקש. נתתי את העמותה לחופי מתוך רחמים. חיברתי אותו לאנשים בחולון. זה איחוד טהור שעומד בתקנות, אבל נשנה את התקנות כך שרק קבוצות מאותה עיר יוכלו להתאחד”.

חופי טען מנגד: “הייתה לנו מחלקה עם 110 שחקניות. הסכמתי לשחרר את הילדות הצעירות. לגבי הבוגרות נבחן אפשרות להשכיר מגרש סמוך לפ״ת. אגב, חצי מהשחקניות בכלל לא גרות בעיר”.

למה ראש עיריית פ"ת, רמי גרינברג, זרק אתכם מהעיר?

"אני חושב שאם תרים טלפון לראש העיר, הוא יידע לתת תשובות. אני פניתי אליו ולא קבלתי תשובה".

אתה דורש כעת עשרות אלפי שקלים מהילדות עבור השחרור?

"אני לא דורש. יש תקנון בהתאחדות לכדורגל, יש תדמית ציבורית לעניין. כל הילדות הקטנות יילכו להפועל, מכבי פ"ת ואולי גם בית"ר פ"ת שפנו. במקביל ניתן גם פתרון לשאר הנערות, אולי נשכור מגרש סמוך לפ"ת. אגב, לא ביקשתי מאף ילדה להגיע בכוחות עצמה, יש הסעות. חצי מהשחקניות שמדובר עליהן, לא גרות בפ"ת, אלא בראש העין ויהוד".

שמעון מימון (איציק בלניצקי)

עד עכשיו החזקת את הבנות בנות 12 בנות ערובה?

"לילדות האלה הסכמתי לפתור. אתה יודע שגם יש ילדה מנהריה שכל יום מגיעה לאימון".

עיריית פ"ת: "הן לא גורשו"

מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה: "סגן היו"ר נכח בפגישה במטרה אחת בלבד, לנסות לסייע במציאת פתרון מוסכם והגון בין הצדדים, שדי יועיל בראש ובראשונה לשחקניות הצעירות, לקבוצה המאוחדת, לזאת שמעוניינת בקליטתן ומעל לכל לכדורגל הנשים. הדבר נעשה לבקשת יו"ר ההתאחדות".

מעיריית פ"ת נמסגר בתגובה: "כחלק ממדיניות עיריית פ"ת בשנים האחרונות לקידום ספורט בקרב בנות ובני הנוער, הוגדלו התמיכות העירוניות לקבוצות הספורט של גילי הנוער, גם מבחינת תקציב וגם מבחינת שימוש במתקנים וככל שזה מתאים לקבוצות הפועלות בעיר מועברת התמיכה בהתאם".

למה הן גורשו?

"הן לא גורשו. ציינו את המדיניות להעברת הקצאות ככל שזה מתאים. ככל שזה לא מתאים אז כמובן שכל קבוצה בוחנת את המשך הפעילות שלה במקום כזה או אחר".