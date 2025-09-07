שניר לוי ישפוט במוקדמות אליפות אירופה U21

משלחת ישראלית תצא לגאורגיה ותשפוט מחר (שני, 20:00) את משחק הנבחרות בין בלארוס לאוסטריה, זאת במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21. המשחק נערך באצטדיון ניטרלי שכן בלארוס לא יכולה לארח בביתה.

בראש הצוות הישראלי יהיה שניר לוי, שישפוט את המשחק בין שתי הנבחרות, כשיוסי בביוף ודור מדינה ישמשו כעוזריו במשחק. בעמדת השופט הרביעי יעמוד עידן לייבה.

זה יהיה משחקה השני של בלארוס בטורניר המוקדמות, זאת לאחר שבמחזור הפתיחה סיימה ב-1:1 מול בלגיה. לעומתה, זו תהיה ההתמודדות הראשונה של אוסטריה, שתחל את דרכה במשחק חוץ.