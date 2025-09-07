עזו יקבל 10% ממכירה עתידית, בפולין התעניינו

חשיפת “שיחת היום”: קשר מכבי ת"א, אורי עזו, הגיש תצהיר לבית המשפט במסגרת בקשת השחרור שלו מהקבוצה, שהגיש באמצעות עו"ד שי אליאס, ובו הוא מתאר פגיעה חמורה מצד המועדון. לטענתו, ב-19 ביולי 2025, כחצי שעה לפני אימון הערב, נקרא לשיחה עם מנהל פיתוח השחקנים, ישראל קקון, ועם המנכ"ל בן מנספורד. בשיחה, כך הוא טוען, נאמר לו כי אינו חלק מתוכניות הקבוצה לעונה הקרובה וכי הוא לא ישחק ולא יתאמן עם הסגל, וכי נותרה בפניו האפשרות להיות מושאל לקבוצה בדרג נמוך דוגמת הפועל רמת השרון. "בקליפת אגוז", כתב עזו, "אני קורבן להתעמרות חמורה שגרמה לי מפח נפש ותסכול".

לדבריו, במסגרת נידויו הוכרח להגיע לאימונים בשעות חריגות, לעיתים בשיא החום ולעתים מוקדם בבוקר - בשעה 7:00, כאשר הוא מתגורר בבית שמש. נאסר עליו להיכנס למתחם קבוצת הבוגרים, להתקלח עם השחקנים או לשהות בחדר ההלבשה. במקום זאת, הוא נדרש לרוץ ללא הפסקה וללא תוכנית אימונים מקצועית. "נותרתי בבידוד מקצועי ואישי מוחלט, ללא אינטגרציה עם הסגל ותוך פגיעה יומיומית בכבודי כשחקן", כתב.

סוכנו רונן קצב ציין בתצהיר כי פנה מספר פעמים למועדון בבקשה לאפשר לעזו השאלה הולמת או שחרור בסעיף מוסכם, אך לדבריו המועדון סירב לנקוב בסכום, למעט הצעה מקבוצה בפולין - הצעה שהשחקן לא הרגיש בשל אליה. "מדיניות 'הישארות ללא שילוב' אינה מקצועית ואף אינה מסחרית, היא פוגעת בשחקן מבלי להועיל למועדון", טען קצב. לדבריו, "אין מנוס אלא לשחרר את אורי לאלתר, אחרת ייגרם לו נזק בלתי הפיך לקריירה".

מה יהיה הסוף? עזו ולאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

פרטי החוזה המלאים

החוזה בין עזו למכבי תל אביב נחתם ב-14 באפריל, 2024, לשלוש עונות (2024/25-2026/27) עם אופציה להארכה עד 2029. אלו פרטיו:

מענק חתימה: 62,500 ש"ח ברוטו (50 אלף ש"ח נטו) בכל אחת משלוש העונות הראשונות, שישולם עד 9 ביולי.

שכר בסיס: 5,300 ש"ח ברוטו בחודש, שיעלה ל-8,500 ש"ח לאחר סיום שירותו הצבאי.

במימוש אופציה: 17 אלף ש"ח ברוטו בחודש, בכפוף להשתתפות בעשרה משחקים רשמיים.

מענק שחרור: 35 אלף ש"ח ברוטו אם יהיה שחקן סגל בעת שחרורו מהצבא או שלוש שנים מגיוסו.

אחוזי מכירה: עזו זכאי ל-10% מהתמורה נטו שתתקבל ממכירת כרטיס השחקן.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

מענקי ליגה: הקבוצה חילקה את 36 מחזורי הליגה, לתשעה סיבובים של 4 משחקים כל אחד. אם הקבוצה תסיים סיבוב במקום הראשון, מגיע לכל שחקן עד 15 אלף ש"ח למשחק בהרכב, 10,000 שקל כמחליף ו-5,000 שקל כרשום בסגל. במקומות 2-3, מענקים נמוכים יותר: (7,500, 5,000 ו-2,500 בהתאמה.

מענקי אליפות: 3,000 ש"ח לכל משחק בהרכב, 2,000 כמחליף, 1,000 כרשום בטופס.

גביע המדינה: מענק זכייה של 13,500 ש"ח, בתוספת 3,000 ש"ח לכל משחק בו היה רשום בסגל.

מפעלים אירופיים: גובה המענקים ייקבע בהסכמה בין הנהלת הקבוצה לנציגי השחקנים.

השאלות: לפי החוזה, זהות הקבוצה השואלת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת”א.