מלך ניו יורק: אלקראס זכה באליפות ארצות הברית

אין כיום משחק טניס גדול בעולם מאשר יאניק סינר נגד קרלוס אלקראס, כמעט ואין אירוע ספורטיבי שמתקרב לרמת הביצוע ששני הפנומנים האלו מציגים פעם אחר פעם, וגם היום (ראשון) שני הטניסאים הטובים בעולם שטפו את ניו יורק, אבל מנצח יש אחד, וזה קרלוס אלקראס, שגבר על האלוף היוצא ועם 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 שוב הפך למלך ניו יורק, אחרי שעתיים ו-44 דקות של הטניס הכי טוב שיש בעולם, כמיטב המסורת של השניים.

מייג’ור שלישי ברציפות ששני האדירים הללו נפגשים בגמר, והפעם הם חתמו את שנת 2025 עם מאזן של 1:2 לטובת קרליטו. הספרדי ניצח עם אותו מהפך מטורף ברולאן גארוס, האיטלקי הגיב עם זכייה נפלאה בווימבלדון, וכעת אלקראס צחק אחרון כדי לזכות באליפות ארצות הברית בפעם השנייה, ובסך הכל בגראנד סלאם מספר 6 בקריירה. אגב, הוא רק בן 22, כן?

סינר איבד את התואר שלו והוא יחפש מייג’ור מספר 5 ב-2026, אך הוא כן יכול להתנחם בכך שבסך הכל הוא זכה באוסטרליה ואנגליה, אלקראס בצרפת וארצות הברית ולכן המאזן הוא 2:2 במייג’ורים לשנת 2025, בדיוק כמו ב-2024 אגב. בכל מקרה, כעת הפנים של כל הטניסאים לעבר אליפות אוסטרליה ב-2026, וממש אל תופתעו אם נראה גמר רביעי ברציפות בין שני הסופרסטארים האלה.

המשחק נפתח עם שליטה של קרליטו, שכבר במשחקון הראשון שבר ובסך הכל עם שתי שבירות עלה ל-0:1 במערכות. סינר הרים קצב ושבירה אחת הספיקה לו כדי לכפות 1:1 במערכות, אבל מכאן זה היה של אלקראס, שעם 1:6 אדיר הראה לאן המשחק הזה הולך, ואז הוא סגר סיפור במערכה הרביעית בתפוח הגדול והבטיח גראנד סלאם שישי בקריירה הקצרה כל כך עד כה.

שתי זכיות ברולאן גארוס, שתי זכיות בווימבלדון וכעת שתי זכיות באליפות ארצות הברית, הכל בצמדים. עם הידיעה הזו בראש ועם המחשבה שהתואר היחיד שאין לו זה אליפות אוסטרליה הפתוחה, אלקראס יגיע למלבורן מהמקום הראשון בעולם ועם מטרה ברורה – להחזיק בתואר היחיד שאין לו, ולעלות לשבעה מייג’ורים.

מערכה ראשונה: 2:6 לקרלוס אלקראס

אם מישהו ציפה כאן למשהו שהוא פחות ממדהים, אז שיחשוב שוב. משחקון ראשון בו סינר הגיש היה מרהיב, ואחרי 9 דקות שכללו קאמבק של אלקראס מ-30:0 ל-30:40, 3 דיוסים ו-2 נקודות שבירה, בשנייה הוא שבר את סינר על ההתחלה, כשמיד הוא השלים 0:2, ואז האיטלקי עלה על הלוח כשלא נשבר שנית בדרך ל-2:1. סינר הרים קצב ואף לקח 2 נקודות, אבל אלקראס לא נשבר ועלה ל-1:3, ואז הספרדי כמעט שבר שוב כשעלה ל-0:30, רק שהפעם האלוף המכהן התאושש ועם 4 נקודות רצופות צימק ל-3:2.

אלקראס המשיך בפורמה וחתם משחקון על האפס עם האייס הראשון במשחק על מנת לכפות 2:4, ואז הוא שבר! הספרדי השיג 2 נקודות שבירה, ובשנייה הוא הצליח לשבור בפעם השנייה ולהגיש כדי לעלות ל-0:1 במערכות, והוא עשה זאת בסטייל, כשעל האפס הגיש מדהים וקבע 2:6, ו-0:1 במערכות. הפתיחה היא של המדורג שני, שמחפש להיות המדורג ראשון בסוף הערב.

מערכה שנייה: 3:6 ליאניק סינר

גם כאן כמו במשחקון הראשון במערכה הראשונה, אלקראס מחק 30:0 ואף השיג נקודת שבירה, אבל הפעם סינר התאושש ולא נשבר בדרך ל-0:1, אבל המגמה נמשכה – כשהספרדי מגיש זה בקלות, והאיטלקי מזיע כדי לא להישבר, אז אלקראס על האפס קבע 1:1 במהירות, כשסינר הציג שיפור והפסיד רק נקודה אחת בדרך ל-1:2 סינר שבר! האיטלקי הגיע לניו יורק והשיג 3 נקודות שבירה, אבל הוא היה צריך רק אחת כדי לעלות ל-1:3, ומיד הוא עלה על הגל והגיש נהדר בדרך ל-1:4.

אלקראס התאושש ולא נשבר בשנית, אבל גם האלוף המכהן לא עשה זאת ולוח התוצאות הראה 2:5 אחרי 7 משחקונים במערכה השנייה. קרליטו הגיש עם הגב אל הקיר וניצח כדי לאפשר לסינר להגיש על המערכה, והאיטלקי לא התבלבל והגיש נהדר בדרך ל-3:6, ניצחון במערכה ו-1:1 בסך הכל במערכות, הכל פתוח בתפוח הגדול.

מערכה שלישית: 1:6 לקרלוס אלקראס

איזו פתיחה של אלקראס, ששבר מהר! הספרדי הגיש ראשון ועלה ל-0:1, כשמיד הוא שבר את סינר כדי לפתוח בטירוף את המערכה עם 0:2, ואז הספרדי השלים 0:3 מהיר כשאת הנקודה האחרונה במשחקון השלישי הוא השיג אחרי הראלי של המשחק. אלקראס שבר! איזו התאוששות של קרליטו, שעם שבירה שנייה ברציפות במערכה הזו עלה ל-0:4 חד וחלק, ומיד הוא המשיך במומנטום ועם איבוד נקודה 1 בלבד הגיש נהדר בדרך ל-0:5. סינר עוד הגיש טוב ועלה על הלוח במערכה הזו, אך מיד אלקראס הגיש טוב עוד יותר וסגר סיפור כדי לעלות ל-1:2 במערכות עם 1:6 עוצמתי במיוחד.

מערכה רביעית: 4:6 לקרלוס אלקראס

מי שחשב שסינר ירים ידיים, שיחשוב שוב. משחקון ראשון של 11 דקות, לא פחות, ו-2 נקודות שבירה של אלקראס תמו עם אופי מצד האיטלקי, שעלה ל-0:1 ושמר על ההגשה. ראלי מטורף שוב פעם תם עם ידו של אלקראס על העליונה, והוא קבע 1:1. סינר הגיש נהדר ואיבד רק נקודה אחת בדרך ל-1:2, ואז אלקראס איבד שתי נקודות, אבל גם כן שמר על ההגשות שלו, שוויון אחרי 4 משחקונים. הנה השבירה! אלקראס עם צעד ענק לזכייה, כששבר את סינר במשחקון החמישי בדרך ל-2:3, והוא לא עצר שם כשעם כמה הגשות אדירות וראלים מרשימים גם עלה ל-2:4.

סינר לא אמר נואש והגיש טוב כדי לצמק, אבל אלקראס הגיש טוב יותר ועל האפס עלה ל-3:5, על מנת להתקרב משחקון אחד מהתואר. סינר ידע שאם לא ישמור על ההגשה הוא יפסיד, אז הוא עמד בלחץ והעביר אותו לאלקראס, כדי שזה יגיש על האליפות. קרלוס אלקראס זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה! בפעם השנייה בחייו, הספרדי ניצח בניו יורק, קטף מייג’ור 6 בגיל 22 וגם חזר למקום הראשון בעולם, כש-4:6 במערכה הרביעית הכריעה זאת.