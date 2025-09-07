ביזאר: טראורה טס לסידורים וחתם בקבוצה אחרת

בהמשך לפרסום ב-ONE על עזיבתו של קשר בני יהודה מוסה טראורה את ישראל, זעם גדול במועדון על השחקן. כזכור, השחקן שוחח עם המנהל המקצועי מאור בורג והבהיר שהמריא לסידורים אישיים ויחזור, אך בפועל, במועדון גילו כי חתם ב-48 השעות האחרונות במדי קבוצה אחרת.

בבני יהודה, קיים זעם גדול על השחקן ובמועדון מתכוונים לפעול נגדו ולמצות את כל ההליכים אשר עומדים לרשותם. “מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב רואה בחומרה רבה את התנהלותו של השחקן, אשר עזב את הארץ ללא כל אישור מהמועדון, ורק לאחר מכן עדכן בדיעבד כי הוא ‘מסדיר עניינים אישיים’.

“אמש גילינו שהוא חתם בקבוצה אחרת למרות שהבטיח לאנשי המועדון כי יחזור לארץ היום, מדובר בהתנהגות חמורה וחסרת אחריות שאינה עולה בקנה אחד עם חובותיו המקצועיות והמוסריות כשחקן חתום תחת חוזה מחייב. המועדון ינקוט נגד השחקן הליכים משפטיים מיידיים על מנת למצות עמו את הדין, לרבות פנייה לערכאות הרלוונטיות בישראל ובפיפ”א, על מנת להגן על זכויות המועדון”, נמסר מהמועדון.