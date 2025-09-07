יום ראשון, 07.09.2025 שעה 12:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
11-11בני מוסמוס2
11-11עירוני נשר3
10-01הפועל מגדל-העמק4
10-01הפועל ב.א.גרבייה5
10-01הפועל כרמיאל6
10-01מכבי אתא ביאליק7
00-00הפועל בית שאן8
00-00מ.ס. טירה9
00-00צעירי טמרה10
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא11
00-00מכבי אחי נצרת12
00-00מכבי נווה שאנן13
00-00צעירי אום אל פאחם14
00-00הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית גת1
31-31בית"ר יבנה2
31-21מ.כ. ירושלים3
30-11בית"ר נורדיה ירושלים4
11-11הפועל הרצליה5
11-11מ.כ. כפ"ס6
10-01הפועל אזור7
10-01מ.כ. ירמיהו חולון8
00-00מכבי עירוני אשדוד9
00-00מכבי יבנה10
00-00מכבי קרית מלאכי11
00-00הפועל ניר רמה"ש12
02-11הפועל מרמורק13
01-01שמשון תל אביב14
05-01מ.ס. דימונה15

"החומר האנושי היה חשוב בבחירת השחקנים"

מ.כ ירושלים ודיוויד ברמן פתחו עונה ברגל ימין עם 1:2 על מרמורק. המאמן, שעבד קשה בקיץ, הרחק מאור הזרקורים, אמר: "לא כמו שרצינו, אך עם 3 נק'"

דיוויד ברמן (יונתן גינזבורג)
דיוויד ברמן (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע האחרון הגיעו דיוויד ברמן ומתי עשור, מאמן הכושר, למגרש הסינתטי 'וייסגל' ברחובות. הם מכירים את המגרש היטב, שכן עבדו יחד בהפועל מרמורק בתחילת עונת 2023/24, עד שנאלצו לעזוב בעקבות התוצאות הפחות טובות שהשיגו ככל שהעונה התקדמה. הפעם, במדי מ.כ ירושלים, הם חזרו הביתה עם שלוש נקודות לאחר ניצחון 1:2 על המקומיים.

"פתחנו לא כמו שרצינו, פתחנו עם שלוש נקודות, אבל הדרך שלנו עוד ארוכה", אמר דיוויד ברמן ל-ONE. זו העונה השנייה ברציפות שמ.כ ירושלים משחקת בליגה א' דרום, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. בשנת 2019 החליט לוראנט לוי, המיליארדר הצרפתי-ישראלי, להוציא לאור את ה"בייבי" שלו ולהתחיל לשחק, כאשר כדורגל ותורת הקבלה הם חיבור משמיים.

לקבוצה הבוגרת הצטרפו בקיץ ירין אברהם ואביהו עזר, שהעפילו לליגה הלאומית יחד עם עירוני מודיעין, מתן שורץ, אחד הכובשים של בית"ר נורדיה ירושלים שסיימה במקום השני ואף הגיעה לשלב שמינית גמר גביע המדינה, דניאל גרץ, שרוב הליגה רדפה אחריו, תומר הרן, שוער ששיחק מעבר לים במשך מספר שנים, ואחרים טובים לא פחות שגיבשו סגל איכותי.

מ.כ. ירושלים (יונתן גינזבורג)מ.כ. ירושלים (יונתן גינזבורג)

"החומר האנושי היה הדבר הכי חשוב בבחירה של השחקנים שלנו", המשיך ברמן. לא פלא שברמן העדיף שלא לדבר עם התקשורת במהלך הקיץ האחרון ובנה את סגלו פרט-פרט כדי להגיע לשלמות שתוביל את מ.כ ירושלים לעונה שנייה ברציפות בחלקה העליון של טבלת ליגה א' דרום.

במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, מ.כ ירושלים תארח בביתה בעיר הבירה את העולה החדשה לליגה, בית"ר יבנה, אותה מאמן שמעון אלקבץ. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות לאחר ניצחונות. אם הירושלמים יידעו לנטרל את דניאל שניאור, הרכש הנוצץ של יבנה, הם עשויים להשיג ניצחון שני ברציפות ולהאמין שהם יכולים להוות תיגר על הליגה השנה.

דיויד ברמן מאמן מ.כ ירושלים מסכם
