"לאמין ימאל מדהים", "השחקן הטוב בעולם"

טקס פרסי כדור הזהב מתקרב בצעדי ענק, כאשר ההצבעה כבר נסגרה וההכרזה של הזכייה תתקיים בעוד שבועיים, ב-22 בספטמבר, כשהמאבק יהיה בין שניים – אוסמן דמבלה ולאמין ימאל. הערב (ראשון) ב’מונדו דפורטיבו’ אספו רשימה של שחקני עבר והווה שהרעיפו שבחים רבים על הספרדי הצעיר והבהירו שהוא זה שצריך לזכות בפרס הנחשק.

לותר מתאוס הצהיר: “אם הייתה לי אפשרות להצביע, הייתי נותן ללאמין ימאל, הוא הכי בולט מבין שלושת השחקנים (ראפיניה ודמבלה). רוד חוליט: “כדור הזהב בדר”כ מקבל מי שזכה בגמר ליגת האלופות, אבל הפעם זה יכול להיות שונה, זה לא רק עניין של ניצחון, כי מה שראינו ממנו היה מדהים”.

ואן באסטן: “לאמין הוא השחקן הטוב ביותר של העונה האחרונה”. ז’אן פייר פאפין: “הוא ראוי לזכות, היה הטוב ביותר בעונה יוצאת דופן”. זינדין זידאן: “מה שהוא עושה נגד אינטר בגיל הזה, מעולם לא ראיתי אף אחד אחר עושה את זה בחיי, זה מרשים”. רונאלדיניו: “הוא ברמה של זכייה, הוא יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יזכה בו, לא פעם אחת, אלא מספר פעמים”.

לאמין ימאל בורח לארדה גולר (IMAGO)

חאבי מרטינס: “בשבילי, לאמין ימאל היה הכי טוב, לא רק בספרד, אלא בכל העולם”. גארי ליניקר: “כדור הזהב יילך אליו, הוא הגדול הבא אחרי מראדונה ומסי”. ריו פרדיננד: “הוא הטוב ביותר בליגות הגדולות, המרגש ביותר, אני אוהב את הבחור הזה”. פיטר קראוץ’: ”לאמין חייב לזכות בכדור הזהב”.

חוץ משחקני עבר, באתר הספרדי גם עשו רשימה של שחקנים בהווה, כאשר איבן ראקיטיץ’ אמר: “הוא הפייבוריט ואם הוא היה מגיע לגמר האלופות, זה יהה מובן מאליו”. ארתורו וידאל: “הוא מדהים, הוא צריך לזכות השנה”. מארק קוקרייה: “צריך לזכות בגלל הדברים שהוא עושה בגילו”.

גם מאמנו בנבחרת, לואיס דה לה פואנטה, הגיב: “לאמין ראוי, הוא השחקן הטוב בעולם, אם הוא ימשיך ככה הוא יהיה אחד מאותם חמישה שחקנים היסטוריים בעולם”. חבריו לקבוצה של הכישרון הצעיר גם פרגנו - רוברט לבנדובסקי: “לאמין יזכה בכדור הזהב, אם לא השנה, אז שנה הבאה”. מרקוס ראשפורד: “הוא חייב לזכות”.