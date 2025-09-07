יום ראשון, 07.09.2025 שעה 12:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"לאמין ימאל מדהים", "השחקן הטוב בעולם"

שבועיים לפני טקס כדור הזהב, בספרד פרסמו רשימת שחקנים גדולים שתומכים בספרדי על פני דמבלה. רונאלדיניו: "הוא ברמה של זכייה". זידאן: "הוא מרשים"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

טקס פרסי כדור הזהב מתקרב בצעדי ענק, כאשר ההצבעה כבר נסגרה וההכרזה של הזכייה תתקיים בעוד שבועיים, ב-22 בספטמבר, כשהמאבק יהיה בין שניים – אוסמן דמבלה ולאמין ימאל. הערב (ראשון) ב’מונדו דפורטיבו’ אספו רשימה של שחקני עבר והווה שהרעיפו שבחים רבים על הספרדי הצעיר והבהירו שהוא זה שצריך לזכות בפרס הנחשק.

לותר מתאוס הצהיר: “אם הייתה לי אפשרות להצביע, הייתי נותן ללאמין ימאל, הוא הכי בולט מבין שלושת השחקנים (ראפיניה ודמבלה). רוד חוליט: “כדור הזהב בדר”כ מקבל מי שזכה בגמר ליגת האלופות, אבל הפעם זה יכול להיות שונה, זה לא רק עניין של ניצחון, כי מה שראינו ממנו היה מדהים”.

ואן באסטן: “לאמין הוא השחקן הטוב ביותר של העונה האחרונה”. ז’אן פייר פאפין: “הוא ראוי לזכות, היה הטוב ביותר בעונה יוצאת דופן”. זינדין זידאן: “מה שהוא עושה נגד אינטר בגיל הזה, מעולם לא ראיתי אף אחד אחר עושה את זה בחיי, זה מרשים”. רונאלדיניו: “הוא ברמה של זכייה, הוא יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יזכה בו, לא פעם אחת, אלא מספר פעמים”.

לאמין ימאל בורח לארדה גולר (IMAGO)לאמין ימאל בורח לארדה גולר (IMAGO)

חאבי מרטינס: “בשבילי, לאמין ימאל היה הכי טוב, לא רק בספרד, אלא בכל העולם”. גארי ליניקר: “כדור הזהב יילך אליו, הוא הגדול הבא אחרי מראדונה ומסי”. ריו פרדיננד: “הוא הטוב ביותר בליגות הגדולות, המרגש ביותר, אני אוהב את הבחור הזה”. פיטר קראוץ’: ”לאמין חייב לזכות בכדור הזהב”.

חוץ משחקני עבר, באתר הספרדי גם עשו רשימה של שחקנים בהווה, כאשר איבן ראקיטיץ’ אמר: “הוא הפייבוריט ואם הוא היה מגיע לגמר האלופות, זה יהה מובן מאליו”. ארתורו וידאל: “הוא מדהים, הוא צריך לזכות השנה”. מארק קוקרייה: “צריך לזכות בגלל הדברים שהוא עושה בגילו”.

גם מאמנו בנבחרת, לואיס דה לה פואנטה, הגיב: “לאמין ראוי, הוא השחקן הטוב בעולם, אם הוא ימשיך ככה הוא יהיה אחד מאותם חמישה שחקנים היסטוריים בעולם”. חבריו לקבוצה של הכישרון הצעיר גם פרגנו רוברט לבנדובסקי: “לאמין יזכה בכדור הזהב, אם לא השנה, אז שנה הבאה”. מרקוס ראשפורד: “הוא חייב לזכות”.


