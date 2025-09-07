יום ראשון, 07.09.2025 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4250-5328שיקאגו פייר9
4038-4229ניו יורק רד בולס10
3143-3829ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3347-3829יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3148-4028דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2251-3429סנט לואיס סיטי14
2056-3328לוס אנג'לס גלאקסי15

61 דקות לדין דוד בהפסד של יוקוהמה מרינוס

החלוץ הישראלי פתח בהרכב קבוצתו, אך הוא וחבריו נכנעו 5:1 בסיכום לקשיווה והודחו ברבע גמר הגביע. 69 דקות לפיינגולד בהפסד ניו אינגלנד לשיקגו

|
דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

בעוד דור תורג’מן נמצא עם נבחרת ישראל, חברו לניו אינגלנד, עיליי פיינגולד, פתח הלילה (בין שבת לראשון) בהרכב בהפסד 3:2 לשיקגו ב-MLS. המגן הימני שיחק 69 דקות לפני שהוחלף במשחק שבו ג'ונתן במבה, פיליפ זינקרנגל והוגו קויפרס כבשו למנצחים.

המשחק נפתח בסערה כשכבר בדקה השנייה העלה במבה את שיקגו ליתרון 0:1 לאחר כדור עומק של בראיין גוטיירס מאזור קו האמצע. במבה הקדים את ההגנה, עקף את השוער מאט טרנר וכבש מזווית חדה בצד שמאל.

בדקה ה-10 הגיע השער השני, כשזינקרנגל סובב כדור מחוץ לרחבה ליד הקורה השמאלית. בדקה ה-68 קויפרס הגדיל את היתרון של שיקגו עם בעיטה בנגיעה שסידרה יתרון 0:3.

דקה אחרי השער, פיינגולד הוחלף והמגן בן ה-17, פייטון מילר, צימק ל-3:1 בדקה ה-78 עם שערו השני בקריירה בליגה. קרלס חיל חתם את תוצאת המשחק עם פנדל בדקה ה-94.

ניו אינגלנד סופרת כבר שישה הפסדים בשמונת המשחקים האחרונים. שיקגו התאוששה מהתבוסה 4:0 לפילדלפיה עם ניצחון רביעי בששת המשחקים האחרונים.

# בנוסף, ישראלי נוסף ששיחק היום הוא דין דוד, שפתח בהרכב קבוצתו יוקוהמה מרינוס במשחק הגומלין של רבע גמר גביע הליגה היפני והשלים 61 דקות, כאשר אחרי 4:1 במפגש הקודם, הוא וחבריו הפסידו 1:0 לקשיווה והודחו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */