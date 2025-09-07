61 דקות לדין דוד בהפסד של יוקוהמה מרינוס

בעוד דור תורג’מן נמצא עם נבחרת ישראל, חברו לניו אינגלנד, עיליי פיינגולד, פתח הלילה (בין שבת לראשון) בהרכב בהפסד 3:2 לשיקגו ב-MLS. המגן הימני שיחק 69 דקות לפני שהוחלף במשחק שבו ג'ונתן במבה, פיליפ זינקרנגל והוגו קויפרס כבשו למנצחים.

המשחק נפתח בסערה כשכבר בדקה השנייה העלה במבה את שיקגו ליתרון 0:1 לאחר כדור עומק של בראיין גוטיירס מאזור קו האמצע. במבה הקדים את ההגנה, עקף את השוער מאט טרנר וכבש מזווית חדה בצד שמאל.

בדקה ה-10 הגיע השער השני, כשזינקרנגל סובב כדור מחוץ לרחבה ליד הקורה השמאלית. בדקה ה-68 קויפרס הגדיל את היתרון של שיקגו עם בעיטה בנגיעה שסידרה יתרון 0:3.

דקה אחרי השער, פיינגולד הוחלף והמגן בן ה-17, פייטון מילר, צימק ל-3:1 בדקה ה-78 עם שערו השני בקריירה בליגה. קרלס חיל חתם את תוצאת המשחק עם פנדל בדקה ה-94.

ניו אינגלנד סופרת כבר שישה הפסדים בשמונת המשחקים האחרונים. שיקגו התאוששה מהתבוסה 4:0 לפילדלפיה עם ניצחון רביעי בששת המשחקים האחרונים.

# בנוסף, ישראלי נוסף ששיחק היום הוא דין דוד, שפתח בהרכב קבוצתו יוקוהמה מרינוס במשחק הגומלין של רבע גמר גביע הליגה היפני והשלים 61 דקות, כאשר אחרי 4:1 במפגש הקודם, הוא וחבריו הפסידו 1:0 לקשיווה והודחו.