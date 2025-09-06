ברן חשף: ההודעה של איסאק לשחקני ניוקאסל

אחרי ההעברה הגדול ביותר בתולדות הפרמיירליג, אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל ועבר לליברפול תמורת סכום עתק של 150 מיליון אירו, מגיע גם הצד האנושי של הסיפור. דן ברן, הקפטן של המגפייז, דיבר על הפרידה מהשחקן שהוביל את הקבוצה לזכייה ההיסטורית בגביע הליגה, וגם שיחק לצידו כמעט 100 פעמים בשלוש העונות האחרונות.

ברן, שנמצא כרגע עם נבחרת אנגליה, סיפר במסיבת עיתונאים: “הוא שלח הודעה בקבוצת הוואטסאפ, פשוט כתב שהוא עוזב ושמח על הזיכרונות. כולנו הגבנו. אני חושב שהוא קיבל את מה שרצה, ואנחנו צריכים עכשיו להתרכז במה שיש. למען האמת, זה אפילו חיזק אותנו כקבוצה”.

ברן גם התייחס לקושי הרגשי בפרידה: “הייתה עונה מדהימה, ואז זה קרה, וזה קצת מוריד מהתחושה הטובה. אני לא טיפש, אני מבין שקריירת כדורגל קצרה וששחקנים מנסים להוציא ממנה את המקסימום. אלכס חבר שלי, ואני לא כועס. רק מאחל לו הצלחה, חוץ מהמשחקים נגדנו”.

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

איסאק, מי שהביא לניוקאסל את התואר המקומי הראשון שלה אחרי 70 שנה, הפך לסמל בקיץ שבו עזיבתו השאירה חור גדול, גם מקצועי וגם רגשי. ברן מסכם את התחושות בקבוצה ובקרב האוהדים: “אין פה שנאה. אנחנו יודעים איך זה, כאוהדי ניוקאסל אנחנו מגוננים על המועדון והעיר. רוצים ששחקנים ירצו להיות כאן. אולי נאיבי לחשוב ככה, אבל ככה זה. אני מבין את האכזבה של הקהל”.