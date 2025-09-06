דיווח: זו העונה האחרונה של לבנדובסקי בבארסה

מאז שהגיע לברצלונה, רוברט לבנדובסקי לא הפסיק לחורר שערים כמו שהוא עשה בכל שלב בקריירה שלו, מפולין, לדורטמונד, לבאיירן ועד קטלוניה. בכל זאת, נראה שדרכו של הפולני אצל אלופת ספרד קרוב לסיום, כאשר ב’ספורט’ מדווחים היום (שבת) שהעונה הזו היא העונה האחרונה של החלוץ האדיר במדים של הבלאוגרנה.

זו העונה הרביעית של לבנדובסקי, אך אי אפשר להתעלם מכך שהוא בן 37, גם עם המספרים נהדרים. מאז שהגיע לברצלונה הוא רשם 149 הופעות, בהן כבש 103 שערים ובישל עוד 42 גולים נוספים, ואם חשבתם שהגיל עשה את שלו, אז בעונה האחרונה, בה היה בן 36, הוא סיפק עונה אדירה עם 42 שערים ושלושה בישולים בדרך לאליפות ולזכייה בגביע המלך.

לבנדובסקי זכה עם ברצלונה פעמיים באליפות הליגה הספרדית, ובנוסף זכה עוד פעם אחת בגביע המלך ועוד פעמיים בסופר קאפ הספרדי, כאשר בפן האישי הוא סיים כמלך השערים של הליגה בעונה אחת, ב-2022/23, ועדיין כן נראה שהגיל לאט לאט משפיע והפולני חווה יותר פציעות מאשר חווה בשנים היפות שלו במשך כל הקריירה.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אגב, ב’ספורט’ לא הסתפקו בזה וגם דיווחו על המחליף שלו, או יותר נכון על האין מחליף שלו. לפי הדיווח, בברצלונה לא פוסלים ואף נוטים שלא להחתים חלוץ במקומו של לבנדובסקי, ורוצים לתת את המפתחות לעמדת החלוץ הפותח של הקטלונים לפראן טורס, שהוכיח שהוא יודע למלא את מקומו של הפולני כמעט בכל פעם.

בעונה שעברה טורס סיפק 19 גולים ו-7 בישולים כדי לתרום גם הוא לדאבל, רק שבמקרה שלו כמעט הכל מהספסל והוא לא הרבה לפתוח יותר מידי. למשל בליגה הוא נרשם בסגל 29 פעמים, ורק ב-10 משחקים מתוך אותן 29 פעמים הוא פתח. למרות זאת, בכל המשחקים הללו הוא 10 שערים ו-6 בישולים, וזה רק בליגה כאמור.

לאמין ימאל ופראן טורס חוגגים (IMAGO)

בנושא אחר, כמה ימים אחרי שברצלונה הצליחה לאשר את רישומו של וויסצ’ך שצ’סני, כעת הקטלונים יכולים לסמן וי על שחקן נוסף ולהמשיך במסע לרישום כל השחקנים בסגל. הפעם מדובר ברכש החדש רוני ברדג’י, שרק אתמול הבריק במדי נבחרת שבדיה עד גיל 21 עם פנדל בפאננקה ובישול נוסף, וזאת עוד אחרי שהחמיץ לפני כן מהנקודה הלבנה.