ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

מנצ'סטר יונייטד הגיעה להסכם על השאלת אונאנה

לאחר שחלה ירידה חדה במעמדו, השדים האדומים סיכמו בעל פה על מעברו של השוער לעונה אחת לטרבזונספור מהליגה הטורקית. כעת, השוער צריך לאשר את המעבר

אנדרה אונאנה (רויטרס)
אנדרה אונאנה (רויטרס)

רק שנתיים עברו מאז שהגיע כהבטחה גדולה מאינטר, אך מעמדו של אנדרה אונאנה הידרדר בצורה דרסטית והוא איבד את מעמדו כשוער הבכיר של מנצ’סטר יונייטד.

כעת, נראה שהוא בדרך החוצה. על פי דיווח של פבריציו רומאנו, השדים האדומים הגיעו לסיכום בעל פה עם טרבזונספור הטורקית על מעבר בהשאלה לעונה אחת.

למרות הסיכום בין המועדונים, אונאנה עצמו עדיין לא נתן את האור הירוק למהלך וכעת הצדדים ימתינו לתשובה של השוער, מתוך הבנה כי הוא לא צפוי להיות הבכיר בתפקידו העונה במנצ’סטר.

אנדרה אונאנה, צריך לתת אור ירוק (רויטרס)אנדרה אונאנה, צריך לתת אור ירוק (רויטרס)

הקמרוני קיבל את אפודת השוער הבכיר בשנתיים האחרונות, כשהוא לא הצליח לעמוד בציפיות הגבוהות. העונה איבד את מקומו ונותר על הספסל כשאלטאי ביינדיר הטורקי קיבל את הקרדיט.

אם הספסול שלו לא הספיק, מנצ’סטר יונייטד רכשה ביום האחרון לחלון ההעברות את סנה למאנס הבלגי, שצפוי לפגעו במעמדו אף יותר. כעת בפני אונאנה עומדת החלטה האם להסכים למעבר או להתעקש ולהישאר באנגליה.

