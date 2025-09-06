רן קוניק מנסה לתווך בין הפועל ת"א לרמת גן

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מנסה לתווך בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן בסאגה הארוכה בעניינו של מור בוסקילה, בתקווה להגיע לפתרון.

קוניק אוהד הפועל תל אביב וידוע כמקורב לדמויות מובילות בשני המועדונים, וכבר נפגש עם עומר בוקסנבוים המנהל הטכני של הפועל, ובהמשך ייפגש עם אמיר חמיאס בעלי הפועל רמת גן.

בנושא אמר קוניק ל-ONE: “אני מקווה שאצליח, חברים שלי משני הצדדים ביקשו ממני לנסות לגשר, האמת שכולם. נראה תוך יום-יומיים מה הכיוון, מקווה שאצליח”.

כזכור, לאחר שהפועל תל אביב כבר הודיעה על החתמת השחקן ללא הסכמת רמת גן, הצדדים הלכו למוסד לבוררות שקבע כי השחקן לא יכול להירשם בהפועל תל אביב.

לאחרונה התנהל מו”מ בין רמת גן למ.ס אשדוד לגבי השחקן, אך לאחר שהוא הבהיר להם את רצונו לשחק רק בהפועל תל אביב, במועדון מעיר הנמל הודיעו כי הם יורדים מהעסקה.